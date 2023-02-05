На фронті загинув колишній голова Тернопільського осередку МНК Василь-Яків Капустинський

Захищаючи Україну на Луганщині загинув колишній голова Тернопільського осередку Молодіжного Націоналістичного Конгресу Капустинський Василь-Яків (1.01.1998 р. н.).

Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал:

Про загибель Героя написав викладач ЗУНУ, де навчався юнак, Андрій Гірняк.

“Сумуємо разом з родиною Василя-Яківа Капустинського, який загинув 2 лютого на Луганщині, захищаючи Батьківщину. Василь був випускником соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ, який у травні 2022 року закінчив з відзнакою магістерську освітньо-наукову програму “Соціальна робота та соціальна політика” на кафедрі психології та соціальної роботи. Крім відмінного навчання, він займався активною громадською діяльністю, зокрема був головою Тернопільського осередку МНК, організатором вишкільного табору “Лисоня”, одним з натхненників теренової гри “Гурби-Антонівці”, волонтером, а також ініціатором і куратором низки соціальних проектів. Хлопець запам’ятався як один з найактивніших учасників Революції Гідності в структурі Самооборони Майдану та співорганізатор Самооборони Майдану Тернопільщини. Водночас Василь мав прекрасний мистецький хист і знімався у фільмі “Марія”, циклі просвітницьких передач “Знання під час війни”, а під час святкування дня факультету чудово грав на сцені Тернопільського академічного драмтеатру у виставі “Кайдашева сім”я”. Він усе встигав, цінуючи кожну хвилину свого життя… В університеті Василь був старостою, ведучим студентських проєктів, інтерв’юером соціологічних досліджень, організатором численних заходів, а поза університетом – наставником для ініціативної молоді Тернопілля. Після однієї з лекцій він підійшов до мене і попросив виступити на Форумі 2020 перед представниками юнацько-патріотичних осередків нашого краю у Молодіжному центрі Тернополя. Я, звісно, погодився, оскільки тема стосувалася психологічних аспектів розробки та проективного зреалізування програми національно-патріотичного вишколу молоді. Юнацький максималізм і запал ніколи не заважали Василеві розмірковувати виважено, глибоко і духовно зріло. Запам’ятаємо його саме таким. Слава Україні! Героям вічна слава!”.