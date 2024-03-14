На Донеччині загинув захисник з Тернопільщини

Сумна звістка знову надійшла на Тернопільщину, на Бахмутському напрямку отримав поранення несумісні з життям Ярослав Клопотюк.

Про загибель військового повідомили на сторінці Колиндянської громади.

“Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну її свободу та незалежність 12 березня 2024 року в результаті скиду невідомого вибухового пристрою з БПЛА та отримав поранення несумісні з життям біля населеного пункту Богданівка Бахмутського району Донецької області загинув наш земляк,житель села Великі Чорнокінці старший солдат Ярослав Михайлович Клопотюк,20 травня 1984 року народження.

Він відстоював свободу власної держави. Та, на жаль, не повернувся живим з поля бою російсько-української війни”. – йдеться у повідомленні.