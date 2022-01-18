Корупційна система, що була створена навколо системи оформлення дозвільних документів для моряків, щорічно приносила організаторам до $150 млн. Після того, як 2021 року кіберфахівці СБУ викрили цю схему, Міністерство інфраструктури працює над виправленням ситуації. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Ця схема функціонувала дуже довго. За оцінками СБУ, державний реєстр документів моряків остаточно потрапив до рук приватних осіб ще наприкінці 2019 – на початку 2020 року. Це була величезна структурована база даних, яка збиралась роками. Зрозуміло, що одним із головних завдань держави тоді було не допустити знищення цих даних», – розповів він.

За словами Кубракова, у серпні минулого року СБУ знайшла дата-центр з серверами реєстру, але працювати з даними було неможливо. Тому Мінінфраструктури разом із Мінцифрою і проєктом USAID/UK aid почало процес відновлення реєстру і створення нового інформаційного продукту. Минулого тижня оголосили тендер на розробку першої черги модуля дипломування моряків, а також державних електронних послуг для моряків на порталі Дія.

«Наразі ж, з листопада минулого року, відновлене функціонування ключових інформаційних систем на базі Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. Треба розуміти, що йдеться про тимчасові заходи – адже неможливо змусити працювати ефективно інструменти, які 5 років розроблювались під корупційні інтереси. Тому наша команда обрала системне рішення — повну перебудову та діджиталізацію сфери дипломування моряків», – підкреслив міністр.

Він також нагадав про кілька позитивних змін, які вже відбулись. Міністерство продовжило термін дії раніше виданих документів моряків до липня 2022 року. Запущено експериментальний проєкт із тестування за міжнародною системою CES 6.0, скасовано обов’язкову періодичну атестацію моряків у разі наявності безперервного стажу роботи.

«Наш план на цей рік — максимально оцифрувати державні послуги для моряків, вивести їх на якісно новий рівень та мінімізувати корупційні ризики», – додав Кубраков.