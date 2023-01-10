Майже сотня загиблих і понад сімсот травмованих: патрульна поліція оприлюднила статистику ДТП в Тернопільській області

У період 1 січня — 31 грудня 2022 року в Тернопільській області сталося 540 ДТП з постраждалими, що на 13% менше ніж за аналогічний період минулого року.

У ДТП 95 осіб загинуло та ще 741 — отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляють у патрульній поліції області.

Найпоширенішими видами автопригод з травмованими є зіткнення (52% автопригод), наїзд на пішохода (19%) та наїзд на перешкоду (13% від загальної кількості автопригод).

Найчастіше автопригоди з постраждалими відбулися у понеділок, суботу та неділю (47 % від усіх ДТП з постраждалими).

Аналізуючи кількість ДТП за часом скоєння, слід зазначити, що пік аварійності припадає на 17-ту та 19-ту годину (в цей час було скоєно 15 % від усіх ДТП).

Основними причинами автопригод з постраждалими є:

перевищення безпечної швидкості (35%);

порушення правил маневрування (20%);

виїзд на смугу зустрічного руху (8%);

порушення правил проїзду пішохідних переходів (10%).