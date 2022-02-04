31 січня 2022 року в обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького в м. Кременці відбулась українсько-китайська зустріч.

Урочисте сприйняття імпрези не покидало присутніх від самого початку вітальних виступів: Миколи Матвіюка – заступника голови міської ради, Алли Злочевської – заступника голови районної адміністрації, дирекції музею, презентаційного слова маестро Жао Джіна – члена Міжнародного комітету музичної освіти Нью-Йоркського оперного товариства, випускника Академії мистецтв національно-визвольної армії Китаю, директора музичного факультету університету Хечі, заслуженого актора Бангкокського оперного центру Таїланд, аспіранта Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, який очолив групу китайських гостей, і – до її завершення…

Присвячена 30-річчю встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і Україною та святкуванню Нового Року Китайської Народної Республіки (1 лютого), ця зустріч створила неймовірно романтичну і доброзичливу атмосферу в музейному салоні. Без перекладачів, без знання китайської мови українцями та української – китайцями, артистичне спілкування відбулося на рівні відчуття душ, сердець, емоцій облич, очей, уст, жестів рук. Такій події маємо завдячувати кременецькому подружжю: Галині Попович та Миколі Швидкову – знаним у краї лауреатам республіканських та міжнародних конкурсів, фаховим спеціалістам Рівненської філармонії та Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, які, завдячуючи творчій співпраці з китайськими аспірантами і студентами Львівської національної академії імені Миколи Лисенка, стали її ініціаторами. Приємно, що партію фортепіано майже всіх творів виконала їхня донька, магістрант – лауреат міжнародних конкурсів Марія Швидків, випускниця згаданого вузу у Львові.

Святковий концерт з участю члена Асоціації китайських музикантів маестро Жао Джіна та його учнів пройшов на одному диханні. Мелодії, виконані китайською, італійською, українською мовами, сприймалася на «браво», вихід кожного із співаків супроводжувався бурхливими оплесками переповненого залу…

Репертуар новорічної китайської концертної програми включав п’ятнадцять пісень та арій з опер В. А. Моцарта «Весілля Фігаро», Г. Доніцетті «Дочка полку», Дж. Верді Балада Герцога з опери «Ріголетто», Дж. Россіні «Танець» і чимало інших, які прозвучали в сольному виконанні молодих талантів, а також – у складі тріо, квартету: Жао Джіна, Чжана Пея, Ґо Індона, Фана Ронга, Гао Дацяня. Брали за душу пісні китайською мовою: «Моя батьківщина», «Сонце світить на Китай», «Могутня річка тече на Схід».

Незабутніми залишилися гра та виконання народних мелодій на національному китайському музичному інструменті «Янцін», котрі віртуозно виконала Жень Цзяці – магістр Львівської національної консерваторії імені Миколи Лисенка, кандидат наук, викладач музичної консерваторії Бохайського університету, володарка Першої премії на Українському молодіжному музичному фестивалі інструментальних виконавців «Золота троянда», ІІІ-го Українського національного конкурсу виконавців інструментальної, струнної, духової та ударної музики, Першої премії на Європейському конкурсі гри на цимбалах. Жень Цзяці є частою гостею Центрального Пекінського телебачення Китаю. У складі дванадцяти гуртів дівчат вона здійснила славнозвісний музичний тур по Японії.

Свято, подароване кременчанам китайськими виконавцями в рік 30-річчя підписання дипломатичних відносин України з Китаєм, перепліталося невимушено і щиро з новорічними побажаннями миру, дружби і співпраці надалі. Заслужені артисти України: Галина Попович і Микола Швидків час від часу дарували і їм твори золотого пісенного фонду своєї Вітчизни та зарубіжжя. Особливими оваціями сприйняли слухачі шедеври світової слави у виконанні пана Миколи та маестро Жао Джіна – український романс «Чорнії брови, карії очі» авторства Костянтина Думитрашка, та «Застільну пісню» з опери Дж. Верді «Травіатта», виконану пані Галиною в парі з китайським співаком Жао Джіном

Цього дня Жао Джін (володар Першої премії у групі Bel Canto 3-го Гонконзького міжнародного музичного фестивалю, удостоєний Гран-прі на Рівненському міжнародному конкурсі вокалістів «Rivne Vocal Premieres», лауреат перших премій міжнародних конкурсів вокалістів Київського міжнародного вокального конкурсу «ХХІ століття»), мав честь вручити Галині Попович та Миколі Швидкову одну з найпрестижніших нагород своєї держави: сертифікат «Емісару культур України та Китаю» від Громадської спілки «Асоціації україно-китайського культурного розвитку» за підписом Голови спілки Лю Сюйміна.

Гостям із Китаю дарували квіти, сувеніри, слова вдячності, щирі усмішки, радість спілкування, фотографії на пам’ять… Здавалося б, такі географічно далекі і різні своєю історією та культурою народи, а стільки спільного ми відчули за короткий час, проведений разом. Пізнання їхніх душ крізь призму пісенного світу було достатнім, щоб у цій невеликій групі китайських обдарувань пізнати різнобарвну культуру їхнього народу і цими східними барвами злегка збагатити свою…

Тамара СЕНІНА, директор обласного літературно- меморіального музею Юліуша Словацького в м. Кременці