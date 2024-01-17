Криптовалютний лаунчпад: характеристики та переваги

Лаунчпад в криптовалютному секторі – це платформа або сервіс, який надає можливість стартапам та новим проєктам презентувати свої токени та залучати фінансування від спільноти перед повноцінним виходом на біржові торги. Лаунчпад є частиною концепції Initial Coin Offering (ICO) або Token Sale, де проєкти збирають кошти в обмін на власні токени або монети. Така особливість дає можливість оцінити, скільки буде коштувати криптовалюта при повноцінному виході на біржу крипто та подальші торги.

Зверніть увагу, що launchpad на ліквідних криптовалютних біржах передбачає детальний аналіз стартапу за широким спектром критеріїв, в тому числі надається оцінка безпеки.

Переваги лаунчпаду на міжнародних біржах криптовалют

Лаунчпад має ряд особливостей, що роблять процес популярним та затребуваним в криптовалютній спільноті:

Доступ до капіталу.

Launchpad надає можливість криптопроєктам залучити фінансування безпосередньо від користувачів та інвесторів, що є важливим для розвитку та подальшої реалізації ідей аж до продажу криптовалюти на біржі.

Глобальний обсяг.

Криптовалютні лаунчпади надають стартапам глобальне охоплення, оскільки учасники з будь-якої країни можуть взяти участь у токен-розподілі, і заволодіти монетами. Для цього треба лише бути зареєстрованим на популярній міжнародній криптобіржі WhiteBIT, Binance та ін.

Можливість роботи з «гарячою» аудиторією.

Проєкти, які використовують криптовалютні лаунчпади, можуть отримати значно більше уваги інвесторів та споживачів через рекламу та підтримку біржі, яка проводить токен-розподіл.

Гарантія безпеки та відповідності нормам.

Участь у лаунчпаді на відомій платформі криптовалют може сприяти легітимізації стартапу в очах інвесторів, оскільки біржі проводять суворий відбір та перевірку проєктів перед їхнім запуском. При цьому оцінюється ефективність, можливості, ризики, переваги.

Технічна підтримка.

Криптолаунчпади можуть надавати технічну інфраструктуру та підтримку для проведення токен-розподілу, включаючи безпеку та управління розподілом монет для виходу на платформи та подальшу торгівлю криптовалютою в Україні.

Лістинг на біржі.

Якщо криптостартап успішно завершує токен-розподіл на лаунчпаді, йому надається можливість лістингу свого токену на самій біржі, що може забезпечити доступ до додаткового обсягу ліквідності та нових інвесторів. Чим більша ліквідність майданчика, тим вище попит і, відповідно, ціни на криптовалюти.

Який проєкт може брати участь у лаунчпаді?

Щоб після лаунчпаду криптовалют купити токени конкретного проєкту, необхідно, щоб він відповідав стандартам та критеріям, які встановлює конкретна торгова платформа. Зазвичай це технічні, фінансові та юридичні вимоги. Що повинен мати стартап перед виходом на продаж та трейдинг криптовалют на сайтах:

Сформовану бізнес-модель та бізнес-план.

Готовий технічний продукт чи його прототип.

Відповідність юридичним вимогам.

Проведений аудит проєкту.

Криптостартап має бути представлений з дотриманням усіх необхідних термінів лаунчпаду. Зверніть увагу, що вимоги можуть відрізнятись в залежності від обраного майданчику.