Країна з паралельними життями

Поєднання цих інформацій може видатися варіантом «записок божевільного», але отак відразу й охоче погодитися з цим вердиктом не візьмуся.

Наведене нижче взяте зі стрічки новин на сайті, причому розташоване там практично поряд і доволі яскраво ілюструє, як сприймають війну різні прошарки українського етносу. Конкретніше: кого вона боляче зачіпає своїм чорним крилом, а кого зовсім не стосується. Хто сповна відчуває її тягар, а хто продовжує жити «собі в кайф», начебто в країні нічого й не відбувається. Більше того – може скористатися ситуацією для своєї власної вигоди, тобто є, як нині заведено казати, бенефіціаром війни. Отже, найперше про тих, яким все «фіолетово» і «по барабану»:

«Новий онлайн-слот Juiced DuoMax від Bulletproof Games виглядає так, ніби це найсвіжіший анаболічний стероїд на ринку гральних ігор… Juiced DuoMax має більш спокійну атмосферу, асоціюючи гравців з пляжем, тому краще взяти купальники та сонцезахисний крем перед тим, як запустити цей слот».

Все зрозуміло? Тоді – зануртеся в іще більш релаксуючу атмосферу:

«Bulletproof Games створили атмосферне поєднання пляжу і бару, де 5-барабанна гральна панель розташована поруч зі знаком Година Щастя та склянками з коктейлями, а задній план складається з пальм та виду на серфінгістів. Розробники казино-ігор завжди використовують пальми для створення релаксового настрою, а укулеле додає підвищений рівень атмосфери відпочинку».

Читаючи цю чи то наскельну, чи інопланетну символіку, згадав незабутню шахову лекцію гросмейстера Остапа Бендера у Васюках. Пригадуєте: «Дебют, товариші, це – quasi una fantasia. Ну, це всім зрозуміло».

А далі – нова доза надзвичайно актуальної (просто необхідної) інформації для громадян країни, що веде війну не на життя, а на смерть: «Виграш чи можливість його отримання в казино викликає емоційний вибух, сприяючи виникненню ейфорії та відчуття збудження. Ці позитивні емоції можуть стати магнітом, який приваблює гравців до повторних відвідувань. Але є і відчуття ризику, що супроводжує гру на гроші, може викликати адреналін, який для багатьох стає не менше захоплюючим, ніж призи…»

І зовсім поряд: «Внаслідок важкого поранення у госпіталі Дніпра помер боєць штурмової бригади «Лють» Володимир Матвіїв. Він проживав у селі Висипівці на Тернопільщині. Захиснику було лише 20 років». «Жахлива звістка знову надійшла до Тернопільської громади: захищаючи нашу Батьківщину, будучи відданим військовій присязі, загинув захисник Мінтенко Юрій Михайлович, 1978 р. н.». «Загинув надійний друг та побратим, людина з великим серцем, який ніколи не уникав труднощів, а мужньо та хоробро долав їх. Неодноразово був поранений, але відновлював сили та повертався у бій, до побратимів… А вдома на нього чекали дружина та маленькі донечки, яких він любив понад усе».

Вочевидь, для того, щоб дати можливість першій описаній категорії наших співвітчизників відчути ейфорію, емоційний вибух, адреналін (вкупі з подальшою релаксацією) й уникнути долі тих, про кого йшлося трохи нижче, пропонують свою поміч співчутливі люди:

«Слідчі Тернопільщини спільно із працівниками управління стратегічних розслідувань та співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили бізнесмена, який допомагав ухилянтам тікати з України. Вісім тисяч доларів – саме стільки платили військовозобов’язані чоловіки за можливість безперешкодного проїзду через державний кордон України…»

Читаєш усе це й думаєш: йдеться про одну країну, чи про зовсім різні, доволі віддалені одна від іншої? Чи все-таки про одну й ту ж територію, населення якої живе своїми паралельними життями, що ніколи не перетнуться?

Ігор ДУДА