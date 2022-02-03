Наприкінці минулого року уряд встановив граничну торгову націнку у розмірі 10 % на батон та олію соняшникову. А 12 січня 2022-го Кабміном встановлена торгова надбавка на час карантину ще для низки продуктів харчування.

В «УДАРі Віталія Кличка» заявили, що влада, яка декларує новаторські принципи управління, вдається до кроків, які є характерними для комуністичних країн.

За словами УДАРівців, практику держрегулювання цін навряд чи можна назвати новою для України. Державне регулювання цін соціальної групи харчових продуктів у нашій країні було скасоване рішенням уряду з липня 2017 року.

– Головною причиною зростання вартості продуктів є здорожчання енергоресурсів. Тому влада має долати причину здорожчання товарів, а не намагатися боротися з проблемою адміністративними методами. Окрім того, пропозиція щодо потенційного запровадження продуктових карток для малозабезпечених, які можна буде отримати через застосунок «Дія», взагалі виглядає відірваною від життя. Адже основна група людей, яка потребуватиме такої підтримки, це пенсіонери, які переважно не мають цього застосунку і смартфонів, – зазначили в «УДАРі Віталія Кличка».

Навіть у Нацбанку визнають, що вплив введення держрегулювання цін на інфляційні процеси буде досить обмеженим внаслідок того, що поточний інфляційний сплеск насамперед зумовлений зростанням собівартості продукції, а не значним розширенням чи бумом споживчого попиту, наголосили експерти «УДАРу».

– Контроль уряду за цінами є переважно хворобою економічно невільних країн. Показовим є приклад Венесуели. Держрегулювання цін під час економічної рецесії, що розпочалося у 2014 році, спустошило продуктові полиці та створило довгі черги до магазинів. Товари першої необхідності купували у сусідній Колумбії. За кілька років у спробі приборкати ціни правлячий режим навіть залучив армію для контролю за постачанням продовольства. Допомогло не дуже, – пояснили в «УДАРі Віталія Кличка».

УДАРівці закликають уряд відмовитися від заздалегідь неефективних заходів, а розпочати роботу над активізацією ринкових механізмів зниження цін, створенням сприятливого інвестиційного клімату та стимулюванням вітчизняних виробників продовольчої продукції.

– Українська влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти, – резюмували УДАРівці.