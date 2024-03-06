Директор Західного хабу МХП Віктор КОРЯГІН: «Наш хаб – це про ефективність, інновації, розвиток»

Підприємства МХП, що розташовані в західних областях України, першими в компанії були об’єднані в форматі нової організаційно-управлінської хабової моделі. Більше року тому був створений Західний хаб із центральним офісом у Тернополі. Увесь цей час продовжувалося його формування: зібрана потужна команда, напрацьована методологія, налагоджені ключові процеси. У компанії вже впевнилися в ефективності обраної моделі управління і тепер впроваджують її для підприємств в інших регіонах України.

Про причини зміни формату управління, нюанси об’єднання підприємств і стратегічні плани розпитали директора Західного хабу Віктора Корягіна. Далі – його пряма мова.

Стратегія компанії

У МХП безперервно триває робота з підвищення ефективності. Ми не боїмося створювати нове, впроваджувати його і масштабувати. Зосередженість на постійному розвитку закладено у саму філософію компанії.

Перехід на хабову структуру прописаний у стратегії розвитку агронапряму МХП до 2028 року. Тобто, якщо раніше кожне підприємство компанії, яке спеціалізувалося на рослинництві, існувало окремо, у прямому підпорядкуванні київському офісу МХП, то тепер вони об’єднуються регіонально.

Західний хаб створений першим. Тепер очікується завершення формування наступного – Вінницького. У цієї і подальших реорганізаціях будуть використані досвід і напрацювання, які ми отримали саме під час формування Західного хабу.

Чому саме хаби?

Об’єднання підприємств регіону дає змогу ефективно розділити функції менеджменту й управління виробничим циклом, досягати більшої ефективності у використанні ресурсів, управлінні залишками та складською логістикою, а також у застосуванні єдиних підходів до функціонування виробничих підрозділів.

Ми пов’язали підприємства один з одним, підвищили швидкість реакцій на нештатні ситуації, масштабуємо вдалі практики окремих підприємств на всіх, стандартизуємо процеси.

Наведу приклад покращення взаємодії підприємств. У нас посівний матеріал має змогу готувати філія «Рідний край» на власному насіннєвому заводі і «Захід-Агро МХП» на лінії Фадєєва. Раніше вони працювали більшою мірою для своїх потреб. Зараз ми налагодили забезпечення посівним матеріалом з цих виробництв усіх наших чотирьох підприємств. Більш того, для кожного підприємства здійснюється свій унікальний сортовий підбір.

Перші результати

Минулий рік ми прожили в трансформаційному режимі. Створювали нові функціональні і кросфункціональні взаємозв’язки, напрацьовували методичні матеріали та підходи щодо найбільш ефективного використання наявних ресурсів.

У Західного хабу в обробітку наразі близько 100 тис. гектарів землі. Ми стратегічно дійшли до рішення вивести соняшник і вирощувати чотири основні культури: озиму пшеницю, озимий ріпак, кукурудзу і сою. На сьогодні це – економічно правильно, це – прорахований шлях розвитку.

До речі, минулого року ми отримали високу врожайність сої на філії «Перспектив». Цього вдалося досягти завдяки вдалим управлінським рішенням, інноваційним технологіям і, авжеж, наполегливій праці усього колективу підприємства. Допомогла зокрема й купівля портативного протруювача для інокуляції насіння.

Ми перші в компанії створили агродиспетчерську службу. Розробили методологію її роботи, розрахували, скільки і яких людей нам потрібно, сформували сильну команду. Тепер ця служба допомагає нам ефективно керувати простоями техніки, розробляти оптимальні логістичні маршрути, контролювати якість польових робіт і багато іншого. Це наші очі на полях.

Вдало розвиваємо тваринницький напрям. Так, Новоставецька молочна ферма минулого року показала найбільшу в компанії рентабельність. А наше підприємство «МХП-Баффало» – результативне в м’ясному скотарстві. У лютому три ферми Західного хабу отримали нагороди в загальнокорпоративному конкурсі серед майже 30 ферм. Комісія оцінювала їх відповідно до багатьох параметрів: від рівня соціально-побутових умов до економічних показників.

Рекордні податки

Про нашу ефективність красномовно говорить рівень сплачених податків. Так, Західний хаб МХП спільно з елеваторами у 2023 році сплатили понад 330 млн грн податків, що на 19% більше ніж у 2022 році.

Загалом компанія МХП у 2023 році сплатила 6 млрд грн податків та зборів, що на третину більше, порівняно з минулим роком. За версією видання Forbes, компанія залишається лідером зі сплати податків в галузі. А отже, продовжує інвестувати в економіку країни в умовах повномасштабного вторгнення.

Відповідальне землеробство

МХП системно впроваджує заходи, що спрямовані на збереження якості ґрунтів, оздоровлення земель. Відповідність принципам сталого розвитку – наш стратегічний пріоритет. МХП – українська компанія, ми самі жителі цих міст, селищ, сіл. Тож мета – зберегти ресурсний потенціал і навіть наростити його.

Наше стратегічне рішення – це перехід із мінеральних добрив на органічні. Зараз активно завозимо на поля Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської і Тернопільської областей органічні добрива, що отримані як від тваринництва ВРХ, так і від діяльності птахівництва МХП. До кінця цього року плануємо внести органічні добрива на 50% нашого земельного банку, враховуючи індивідуальні потреби кожного поля, що мають різний рівень забезпечення елементами живлення.

Органічні добрива створюють резерв збереження та підвищення родючості ґрунтів, підвищують урожайність, сприяють кращому перебігу біологічних процесів у ґрунтах, поліпшують фізико-хімічні властивості ґрунту.

Організувати органічне удобрювання дуже непросто, на Львівщині та Івано-Франківщині органіку до нас багато років ніхто не застосовував у промислових масштабах. Але, знову-таки, завдяки створенню Західного хабу ми змогли запустити цей процес.

Крім того, ми вже відмовилися від оранки і замінили її на більш дбайливі і водночас ефективні методи обробітку ґрунту.

Розвиток команди

Головна цінність Західного хабу – це люди. У команді сповідуємо культуру, що заснована на корпоративних цінностях: постійному розвитку, цілеспрямованості, чесності та відкритості, внутрішньому партнерстві, відповідальності, людяності та патріотизмі.

Зміна управлінської структури дала можливість більше і краще навчати, надавати методологію, залучати топових фахівців. Під час формування Західного хабу ми зібрали потужну команду кваліфікованих, енергійних, ініціативних людей. Більшість нових кадрових призначень – це ті, кого ми виростили всередині компанії. Історія кожного такого фахівця – яскравий приклад можливостей кар’єрного зростання, які надає компанія своїм працівникам.

Багато уваги приділяємо системному розвитку фахових і управлінських компетенцій співробітників. Для цього організовуємо лекції, тренінги із залученням зовнішніх і внутрішніх експертів, відвідуємо конференції, обмінюємося досвідом.

Ось, наприклад, недавно провели чергове масштабне навчання агрономічної та інженерної служб. В Тернопіль зі всіх підприємств хабу з’їхались близько 140 спеціалістів.

Сільське господарство – це динамічна галузь, яка постійно розвивається. Тому важливо завжди бути в курсі нових технологій та методів роботи. Тільки маючи певну базу знань, ми можемо щось впроваджувати, змінювати, покращувати.

Підтримка ветеранів

Також важливо зазначити, що компанія розвиває програму «МХП поруч» — надає індивідуальний супровід та комплексну підтримку військовим, ветеранам, їхнім родинам та тим, хто чекає близьких з фронту. Програма спрямована не тільки на працівників компанії, а й на жителів громад, де присутні наші підприємства.

Ще до повернення ветеранів активно працюємо з їхніми родинами. Адже це перше місце, де їх зустрінуть. До цього залучаємо психологів, а також організовуємо групи підтримки у партнерстві з Veteran Hub та місцевими громадськими організаціями.

Загалом, Західний хаб – це про ефективність використання ресурсу, інновації, розвиток. Ми не боїмося створювати нове, експериментувати. Ми вже багато напрацювали – і це тільки початок.