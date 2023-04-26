Для кременецької лікарні – автомобіль швидкої допомоги

Родина кременецьких волонтерів передала в опорну лікарню автомобіль швидкої допомоги. Авто марки Opel Movano тепер забезпечуватиме потреби лікарні у перевезенні хворих та медперсоналу.

«Увесь транспорт, що перебуває на балансі лікарні, застарілий. Частину повнопривідних авто ми віддали для потреб ЗСУ. Тож виникла проблема, адже для повноцінного функціонування Кременецької опорної лікарні необхідні нові автомобілі, зокрема швидкої допомоги, для перевезення хворих і лікарів, — каже директор КНП “Кременецька опорна лікарня” Оксана Капелусь. – Звернулись до голови громади Андрія Смаглюка, написали прохання до волонтера Олексія Якимовича, який з перших днів війни допомагав у забезпеченні медустанови медикаментами, підгузками, одягом і різними засобами».

Кременецький міський голова Андрій Смаглюк розповідає: «У великій волонтерській родині є шестеро братів і сестра. Коли почалась повномасштабна війна, один з братів зателефонував і запропонував допомогти. Про те, що потрібні такі авто для лікарні, ми повідомляли раніше. Ще до війни один з братів Іван Якимович шукав авто швидкої допомоги, щоб доправити його в Україну. І от вже під час повномасштабного вторгнення, ми змогли таку потребу реалізувати. Чи не щомісяця брати Якимовичі привозили волонтерську техніку. Щотижня передавали допомогу для потреб армії і внутрішньо переміщених осіб. Наразі переданий волонтерами автомобіль оформили як гуманітарну допомогу і поставили на облік медзакладу – Кременецької опорної лікарні».

Оксана Капелусь, директорка КНП “Кременецька опорна лікарня”, зазначила: «Міський голова Андрій Смаглюк, родина волонтерів Якимовичів та волонтер Володимир Мельник від початку війни суттєво допомагають нашій опорній лікарні. І ще одна приємна новина – з Нідерландів до Кременця уже виїхав реанімобіль, оснащений якісним медичним обладнанням, що, будемо сподіватися, стане у пригоді багатьом нашим дуже важким пацієнтам.

Хочу висловили подяку добрим людям з Нідерландів, котрі взимку для безперебійної роботи усіх корпусів медзакладу на випадок повного відключення від мережі електропостачання передали дуже потужний генератор. Колектив медиків вдячний перевізнику В. Мельнику, який успішно транспортував його до Кременця, а тепер везе нам сучасне медичне авто – реанімобіль. Велика дяка нашим та міжнародним волонтерам за таку важливу підтримку галузі медицини у час війни».