Чи буде завтра Тернопільщина зі світлом?

“Ми провели вихідні в режимі, коли більшість наших споживачів не мали відключень. У більшості областей сьогодні ми не застосовували ліміти, у них не було відключень. Є декілька областей, зокрема, Харківська, де через пошкодження мереж фізично не можна доставити всі 100% необхідної електроенергії, і там можуть бути локальні обмеження , але й вони на вихідних не були великими.

На завтра ми також не прогнозуємо дефіциту в енергосистемі, відповідно, прогнозуємо, що відключень у більшості областей не буде, окрім декількох областей.

В Одесі ситуацію зараз і тиждень тому порівняти неможливо. У місті майже повністю відновили енергопостачання. Сьогодні ми вводили невеликі обмеження споживання, пов’язані із тим, що мережа не дозволяла на 100% заживити місто й Одеський район. Ми продовжуємо відновлювати магістральну мережу навколо Одеси. Це стосується й областей, які постраждали під час останньої атаки – Харківська, Хмельницька області”, – голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.