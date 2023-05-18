Мотокоси виявилися не електричні, а бензинові

Понад 2 млн 336 тис. грн штрафу призначив суд представнику товариства за порушення митних правил.

У серпні 2022 року уповноважений ТОВ «ДМ-Експорт» на роботу з митницею Вадим А. подав до митного поста «Тернопіль» митну декларацію стосовно оформлення товару – 569 електричних мотокос торгової марки «Dnipro-m» для підрізання живоплоту та підстригання газонів (виробництва – Китай).

При цьому формою митного контролю обрав проведення часткового митного огляду із вибірковим обстеженням транспортного засобу. Однак при митному огляді було встановлено, що товар не відповідає задекларованим даним. Тому було проведено повний митний огляд і встановлено, що насправді мотокоси не електричні, а бензинові. Таким чином, зменшено розмір митних платежів на загальну суму 91 тис. 576 грн.

Постановою Тернопільського міськрайонного суду від 7 грудня 2022 року уповноваженого ТОВ «ДМ-Експорт» на роботу з митницею визнано винним у недекларування товарів комерційного призначення (ст. 472 МК України) та призначено адміністративне стягнення у виді штрафу на користь держави у розмірі 2 млн 336 тис. 541 грн. Вилучені 569 мотокос торгової марки «Dnipro-m» – конфісковано у дохід держави.

Загалом адміністративне правопорушення за ст. 472 МК України передбачає накладення штрафу в розмірі 100% вартості незадекларованих товарів та конфіскацію зазначених товарів.

Не погодившись із прийнятим рішенням, захисник притягнутого до адміністративної відповідальності Вадима А. подав апеляційну скаргу та просив постанову суду першої інстанції скасувати, а провадження у справі – закрити. Вилучений товар (569 мотокос) вартістю 2 млн. 543 тис. 804 грн після митного оформлення та сплати відповідних митних платежів повернути власнику – ТОВ «ДМ-Експорт» без відшкодування Тернопільській митниці витрат за зберігання.

Апелянт стверджував, що під час заповнення митної декларації Вадим А. ненавмисно допустив помилку в назві товару та кодові Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), але правильно зазначив артикул і модель товару.

У судовому засіданні суддя Тернопільського апеляційного суду, дослідивши матеріали провадження та доводи апеляційної скарги, дійшов висновку, що суд першої інстанції повно, всебічно й об’єктивно з’ясував усі обставини справи та виніс законне і обґрунтоване рішення.

Суддя апеляційного суду визнав непереконливими доводи сторони захисту про те, що Вадим А. ненавмисно допустив помилку в назві товару. Адже, маючи у своєму розпорядженні товаросупровідні документи, у митній декларації він неправильно вказав відомості у трьох графах: «вантажні місця та опис товару», «код товару» та «нарахування платежів».

Відтак апеляційну скаргу залишив без задоволення, а постанову Тернопільського міськрайонного суду – без змін, повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.