Українців об’єднала війна. Показала, що ми – сильний, бойовий та надзвичайно працелюбний і дружний народ. Поки мужні сини і доньки нашої країни воюють на фронті, витісняючи клятого ворога з рідної землі, решта щодня, щохвилини роблять усе, щоб їм допомогти.

Так приємно читати новини про те, як до допомоги ЗСУ приєднуються й наймолодші українці. Дітлахи в різних куточках нашої мальовничої України роблять усе можливе, щоб зібрати кошти для військових. Хто грає в шахи з перехожими, хто відтискається з ними на швидкість і витривалість, а хто співає, і то так, що не залишає байдужим нікого. Ось на одному із таких концертів побувала і я. А відбувався він у церкві Івана Богослова у Тернополі. Після недільного Богуслужіння там виступив зразковий аматорський фольклорно-обрядовий ансамбль «Ходаки».

Близько двадцяти дітей різного віку (від шести до сімнадцяти) співали українські пісні, грали на музичних інструментах, закликали людей жертвувати кошти для потреб воїнів. Котилися сльози, коли слухала, як зовсім маленькі діти розповідали вірші про Україну, рідний край, про те, наскільки вони люблять свою землю. Все по-справжньому, емоційно і надзвичайно щиро.

Опісля «Ходаки» ще й виступили у церкві Матері Божої Неустанної Помочі. Послухати талановитих дітей зібралося чимало тернополян.

Як розповіли батьки юних артистів, за два концерти їм вдалося зібрати 16 744 гривні і 30 євро.

«Ми щиро вдячні нашому художньому керівникові Михайлу Полюзі за такий концерт. Діти були надзвичайно задоволені. Адже таким чином вони відчули, що долучилися до пришвидшення нашої перемоги», – сказала Марія Цяцяк, матір одного із учасників колективу.

Жінка розповіла, що її сину Арсену лише 7 років, він уже рік є учасником колективу. А вже взимку йому разом із іншими юними талантами, вдалося побувати на Міжнародному фестивалі у Словенії, де «Ходаки» здобули Гран-прі.

«З початком війни діти припинили проводити репетиції. Хтось виїхав, а хтось був розгублений, в тривозі. Але невдовзі Михайло Полюга їх знову зібрав. Репетиції проводили у церкві Івана Богослова, за що ми висловлюємо щиру подяку настоятелю храму отцю Івану.

Концерти, що проводили в неділю, – лише початок. У планах – ще і ще допомагати нашим військовим, аж поки не настане довгоочікувана перемога. Діти налаштовані дуже рішуче», – сказала тернополянка.

Ми ж бажаємо талановитій малечі успіху. Все буде Україна!