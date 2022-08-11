Якщо чоловіки мають документи з позначкою “знятий з військового обліку”, то їм варто звернутись до територіальних центрів комплектування. Ця відмітка не підтверджує ані інвалідності, ані непридатності до військової служби у воєнний час за станом здоров’я. Щодо обмежено придатних у воєнний час, то їм не можна перетинати кордон, повідомили у Держприкордонслужбі.

Виїзд дозволено відповідно до положень п. 2-6 Правил та абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (якщо особа у встановленому порядку оформила інвалідність) та з огляду на положення п. 2-6 Правил та абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” (щодо особи, яка знята з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку).

Прикордонники наголосили, що остаточне рішення ухвалюватимуть працівники ДПСУ в пункті пропуску. Для цього їм необхідно буде вивчити всі документи та з’ясувати всі факти й обставини.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні правки до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Україні. Він пропонує розширити перелік людей, які не підлягають призову в армію. Зокрема відстрочку зможуть отримати українці, чиї рідні загинули на війні з Росією. Наразі не підлягають призову в армію під час мобілізації в Україні ті, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час проведення АТО/ООС. Якщо законопроєкт ухвалять, то ця норма стосуватиметься і повномасштабної війни Росії з Україною.