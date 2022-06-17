Володимир Зеленський повідомив, що Кабмін 17 червня має ухвалити постанову, яка впроваджує з 1 липня візовий режим для в’їзду громадян Росії.
У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінет Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на території України.
І сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення – Постанову «Про дію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України та Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією».
Згідно із запланованими рішеннями Кабінету Міністрів, з 1 липня 2022 року Україна запровадити візовий режим в’їзду для громадян РФ. – йдеться у повідомленні.