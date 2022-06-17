У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінет Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на території України.

І сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення – Постанову «Про дію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України та Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією».

Згідно із запланованими рішеннями Кабінету Міністрів, з 1 липня 2022 року Україна запровадити візовий режим в’їзду для громадян РФ. – йдеться у повідомленні.