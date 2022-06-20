До 100-ої річниці від Дня народження Мар’яна Лукасевича («Ягода», «Черник») у Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини організовано тематичну експозицію, яка діятиме впродовж тижня.

Мар’ян Лукасевич — визначний діяч українського національно-визвольного руху, майор УПА, командир куреня «Вовки», командир 28-го Холмського тактичного відтинку «Данилів». Він народився 22 червня 1922 р. у Перемишлі в родині професора гімназії Прокопа Лукасевича.

У 1930—1937 рр. Мар’ян навчався в українській гімназії у Тернополі, куди переїхала родина. За цей час він проявив себе як один із найздібніших гравців юнацької дружини копаного м’яча Українського Спортового Товариства «Поділля».

Під час ІІ світової війни Мар’ян Лукасевич стає добровольцем дивізії «Галичина», згодом був призначений підстаршиною 5-го полку дивізії.

У березні 1944 р. в Замості разом з іншими вояками дивізії Мар’ян Лукасевич перейшов до УПА на південну Володимирщину. Тут у квітні 1944 р. він формує сотню УПА «Вовки», відтак стає її першим командиром. У боях з Армією Крайовою сотня збільшилася до куреня (вересень 1944 р.). Курінь проводив боротьбу на Холмщині та Підляшші, обороняючи місцеве українське населення від терору польських шовіністичних банд.

У березні 1945 р. у 22-річному віці Мар’ян Лукасевич стає командиром Холмського ТВ-28 «Данилів». Згідно з наказом, якого отримав в листопаді 1944 р. від М. Онишкевича він також організовує другу сотню «Вовки» ІІ.

Загони «Ягоди» чинили активний опір примусовому виселенню українського населення Закерзоння.

28 серпня 1945 р. Мар’ян Лукасевич організовує і успішно виконує засідку на дорозі між селами Варяж й Ощів на спецгрупу провокатора Василя Левочка («Юрченка»), колишнього командира куреня УПА, на совісті якого понад сотня вбитих і ще пів тисячі заарештованих повстанців.

У вересні 1945 р. «Ягода» захворів на малярію, його лікували в санітарній криївці під хатою у с. Жнятин Грубешівського повіту. Під час облави на село військ польського Управління громадської безпеки хату охопила пожежа, а повстанці, які перебували у криївці отруїлися чадом і загинули.

Наказом Штабу УПА-Захід Мар’яна Лукасевича («Ягоду») посмертно нагороджено Срібним Хрестом Бойової Заслуги I класу (15.02.1946 р.), Бронзовим Хрестом Бойової Заслуги (1.01.1946 р.) і присвоєно звання майора (15.02.1946 р.).

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