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ТОП-10 липневих зарплат і вакансій у Тернополі: пропонують навіть 50 000 гривень

17.07.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини

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Станом на 17 липня 2023 року Тернопільська філія Тернопільського обласного центру зайнятості пропонувала шукачам роботи 848 актуальних вакансій від роботодавців міста. З них – 15% із заробітною платою вищою від середньої по місту.

Найвищу зарплату – від 50 тис. грн пропонують водіям автотранспортних засобів. 30 тис. грн. торгівельному представнику, 27 тис. грн роботодавці платитимуть фельдшеру пожежно-рятувального підрозділу; по 25 тис. грн – авторемонтнику, лицювальнику-полірувальнику, слюсару з ремонту колісних транспортних засобів; від 20 тис. грн – ботоняру, водію тролейбуса, експедитору, інженеру з гірничих робіт, лікарям ( анестезіологу, нейрохіргу, рентгенологу, ендоскопісту), машиністу екскаватора, машиністу крана (кранівнику), оператору наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом, підсобному робітнику, слюсару-електрику з ремонту устаткування та ін.

Найбільша потреба у працівниках була на підприємствах переробної промисловості, в торгівлі, у сферах охорони здоров’я та транспорту і сільському господарстві.

У топ 10 вакансій міста увійшли: водій, лікар, машиністи, слюсар, підсобник. Про це повідомляють у міському центрі зайнятості.

Джерело: За Збручем

Теги: вакансії, робота у Тернополі

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