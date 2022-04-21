Селяни продовжують працювати в полі. Аграрії Тернопільщини активно взялися до сільгоспробіт. Щоправда, трохи заважає прохолодна весна. Селяни на приватних обійстях планують розпочати роботи вже після Великодня.

Але озимина, що займає у всіх категоріях господарств 206,5 тисяч гектарів, та озимий ріпак, що посіяно на 72,8 тисячах гектарів, – у доброму та задовільному стані. Проведено підживлення озимих зернових культур та ріпаку на ста відсотках площ. За словами начальника відділу департаменту агропромислового розвитку ТОВА Надії Воскресенської, загальна посівна площа у всіх категоріях господарств під урожай 2022 року становитиме 841 тис. га, що на 0,3 тис. га більше, як у 2021 р., у тому числі у сільгосппідприємствах – 592,4 тис. га.

Усього ярі культури заплановано посіяти на 561,7 тис. га, у тому числі: ярі зернові та зернобобові – на 271 тис. га, ранні зернові (пшениця, ячмінь, овес, горох) – на 97,7 тис. га. За оперативними даними, станом на 19 квітня ярі культури у всіх категоріях господарств Тернопільщини посіяно на площі 225,2 тис. га, що становить 40% до прогнозу, та на 64,8 тис. га більше, ніж у відповідний період минулого року. З них ранніх зернових та зернобобових – 100,3 тис. га, що становить 103 відсотки до прогнозу.

Яру пшеницю в області посіяно на площі 22,4 тис. га, що становить 110% до прогнозу, та на 6,8 тис. га більше до відповідного періоду 2021 року. Ярий ячмінь – на площі 68,5 тис. га (101%), овес – на 5,6 тис. га (102%) та горох – на 3,8 тис. га (100%). Кукурудзу на зерно посіяно на площі 16,7 тис. га (10%), сою – на 2,1 тис. га (3%), соняшник – на 54,5 тис. га (68%), цукрові буряки – на площі 12,6 тис. га (75%). Картоплю посаджено на площі 20,4 тис. га (36%), овочі – на 4,6 тис. га (41%).

Галина ВАНДЗЕЛЯК