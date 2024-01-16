У Тернополі рятувальники прокоментували інцидент у 23 школі

Вчора близько 15-ї години надійшло повідомлення про незначне задимлення приміщення Тернопільської загальноосвітньої школи № 23.

На місце події для з’ясування обставин прибув фахівець ДСНС.

Як виявилось, причиною легкого задимлення став аварійний режим роботи електромережі.

У ДСНС уточнили, що така подія не класифікується як пожежа.