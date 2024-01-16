Підписка на
друковану версію
газети “Свобода”
Повідомити про новину
Ми у соцмережах
Головна / Тернопільський район / Тернопіль / У Тернополі рятувальники прокоментували інцидент у 23 школі
16.01.2024
Ірина Нова
662
Детально, Тернопільщина, Новини, Тернопіль
На місце події для з’ясування обставин прибув фахівець ДСНС.
Як виявилось, причиною легкого задимлення став аварійний режим роботи електромережі.
У ДСНС уточнили, що така подія не класифікується як пожежа.
Теги: Тернопіль, ГУ ДСНС України у Тернопільській області, 23 школа
Новини
15.01.2024
397
Тернопільщина
563
Детально
13.01.2024
7 357
Про це говорять
14.01.2024
97 175
15 938
4 651
© 2014-2023. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.Розробка сайтів WEBTOP
Підпишись на телеграм канал Газети “Свобода”, щоб першим отримувати найактуальніші новини Тернополя та області.
Підписатись