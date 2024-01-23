Польща отримала поступку від ЄС у боротьбі за обмеження українського експорту продовольства до блоку

Польща отримала поступку від ЄС у боротьбі за обмеження українського експорту продовольства до блоку. Головний торговий чиновник ЄС заявив, що Брюссель контролюватиме приплив сільськогосподарської продукції, якщо вона загрожуватиме зниженню цін у Польщі та інших сусідніх країнах.

Пропозиція має надійти цього тижня і, ймовірно, включатиме “специфічні для кожної країни захисні заходи”, які дозволять Брюсселю блокувати імпорт, якщо ринок певної країни буде переповнений. Наразі оцінюється вплив на ринок ЄС в цілому, що зменшує ймовірність прийняття відповідних заходів, повідомляє FINANCIAL TIMES.

Представники ЄС підтвердили FT, що вони також розглядають квоти на експорт чутливих продуктів, таких як м’ясо птиці, цукор і яйця з України. З початку війни імпорт птиці та яєць подвоївся.

Побачимо, як буде працювати цей інструмент у руках Єврокомісії, але наразі він виглядає краще, ніж ембарго з боку низки держав.