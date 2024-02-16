Лапароскопічна холецистектомія (видалення жовчного міхура)

Коли проводять хірургічне втручання

Доцільність видалення жовчного міхура пов’язана з ситуаціями, коли орган перестає повноцінно виконувати поставленні перед ним задачі. Анатомічні особливості визначають жовчний міхур як акумулятор ферменту травлення – жовчі. Протягом життя він зіштовхується з незбалансованим харчуванням, розладами нервової системи, інфікуванням, що може призвести до застою жовчі чи утворення каменів.

Лапароскопічна холецистектомія призначається після ретельного огляду та доречна у наступних випадках:

розвиток жовчнокам’яної хвороби з печінковою колькою;

прогресування хронічного холециститу без утворення конкрементів;

гострі випадки холециститу;

формування так званого «фарфорового міхура» або дискінезія жовчовивідних шляхів.

Видалення жовчного міхура здійснюється лише за умови відсутності можливості допомогти пацієнту консервативним шляхом. Операція ретельно пропрацьовується та виконується досвідченими фахівцями з відповідними можливостями проведення лапароскопічних хірургічних втручань.

Як проходить видалення жовчного міхура

Видалення жовчного міхура лапароскопічним методом передбачає доступ до враженого органу через невеликі проколи на передній черевній стінці. Виконується чотири проколи для введення троакарів, мініатюрної камери спостереження та джерела освітлення. Попередньо пацієнту вводять загальну анестезію та зручно розміщують його на операційному столі.

Лапароскопічна холецистектомія передбачає виконання наступних дій:

виявлення дна жовчного міхура та перетинання жовчної протоки; перев’язка кровоносних судин, які живлять міхур; відділення органу від печінкового ложа та очеревини; переміщення видаленого жовчного міхура у спеціальний мішок та виведення з черевної порожнини через один з проколів; проведення контролю операційного поля.

Після видалення жовчного міхура хірург виймає троакари та накладає на місця проведення проколів шви або лейкопластир. Оперативне втручання за лапароскопічною методикою займає приблизно 40 хвилин, якщо за нього береться професіонал своєї справи. Лапароскопічна холецистектомія дозволяє уникнути суттєвого пошкодження тканин.

Видалення жовчного міхура лапароскопічним методом витіснило традиційні лапаротомічні операції завдяки низці переваг. Процедура не передбачає суттєву втрату крові, а завдяки виконанню маленьких проколів на тілі не залишається неестетичних шрамів або рубців. Використання відеоспостереження дає можливість уникнути помилок і акуратно відсікти жовчний міхур від тканин та судин.

Після операції пацієнт проводить у стаціонарі до трьох днів, а загальні терміни повернення до звичного ритму життя складають не більше семи днів. Також у реабілітаційний період необхідно дотримуватись рекомендацій лікаря, щоб він пройшов без ускладнень.

Джерело: сайт bilyak.com.ua.