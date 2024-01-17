Через негоду на Тернопільщині рятувальники буксирували шкільний і рейсовий автобуси

Минулої доби рятувальники Тернопільщини двічі залучалися до буксирування автобусів, котрі не могли продовжувати рух через слизькі дороги.

Так, 16 січня у селі Вербка Коропецької територіальної громади працівники чергового караулу місцевої пожежної команди за допомогою спеціального обладнання відбуксирували на проїжджу частину дороги шкільний автобус, який внаслідок слизького дорожнього покриття з’їхав на узбіччя та не міг самостійно продовжувати рух. У автобусі знаходились 18 осіб: 13 дітей та п’ятеро дорослих.

Того ж дня по обіді у селі Берем’яни Бучацької громади черговий караул берем’янської місцевої пожежної команди відбуксирував із узбіччя на проїжджу частину рейсовий автобус “ЕТАЛОН”.

Транспортний засіб внаслідок слизького дорожнього покриття з’їхав на обочину та не міг самостійно продовжувати рух. В автобусі перебувало чотири особи.