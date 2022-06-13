Торік у травні, відповідно до рішення Підволочиської селищної ради, комунальному закладу «Центр надання соціальних послуг» на соціальний супровід було передано 11 сімей, в яких виховують 36 дітей різного віку, 6 сімей опікунів-піклувальників, де виховують сім дітей, 2 прийомні сім’ї, де виховують двох дітей, та дитячий будинок сімейного типу родини Рожицьких, де проживають сім дітей, позбавлених батьківського піклування.

Завдяки співпраці з різними благодійними фондами, організаціями, приватними підприємствами, фермерськими господарствами фахівці соціальної робити у День захисту дітей мали можливість вручити дітям подарункові набори – канцелярію, продукти харчування, іграшки, ігри.

Цікавий захід до Дня захисту дітей організував Центр дитячої та юнацької творчості у Підволочиській громаді. Його відвідали працівники Центру надання соціальних послуг Підволочиської селищної ради і вручили дітям громади та тимчасово переселеним канцелярське приладдя, настільні ігри, іграшки, розмальовки, олівці, фломастери, фарби.

Депутат і керівник Центру надання соціальних послуг Підволочиської селищної ради Оксана Капелусь привітала учнів молодших класів Галущинецької гімназії. Малюки поласували солодощами та отримали канцелярське приладдя, розвиваючі ігри.

«Незважаючи на те, що в Україну увірвалася війна, – каже пані Оксана, – діти мають навчатися, творити, мріяти, будувати плани на майбутнє, розвиватися. Мирного неба усім нам, мирного дитинства малечі та школярам. Все буде Україна!»

Андрій КОРБА