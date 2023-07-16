“У розквіті життя поклав найцінніше на вівтар нашої перемоги”: у Тернополі попрощалися з бійцем Михайло Гладким (ВІДЕО)

У Тернополі попрощалися з бійцем гірсько-штурмової роти Михайлом Гладким. Чоловік загинув 10 липня, виконуючи бойове завдання поблизу села Берестове Бахмутського району.

Про це Суспільному розповів заступник начальника Тернопільського терцентру комплектування та соцпідтримки Віктор Білас.

“Хоробрий, вірний своїй Батьківщині. Віддав своє життя, захищаючи рідну землю від нелюдів та окупантів. Він боровся за незалежність України, за наше мирне сьогодні, завтра та мирне майбутнє після перемоги”, – сказав Віктор Білас.

Грамоту пошани та скорботи від Валерія Залужного вручили матері бійця Марії Гладкій. Також побратими Михайла передали їй прапор бригади.

Попрощатися з бійцем прийшов директор Колодненського ліцею, де колись вчився Михайло Гладкий, Віктор Пахлан.

“Школа втрачає вже другого свого учня. Пам’ятаємо Михайла як доброго товариша. Він був скромний, завжди відповідальний. Мав здібності і нахили до математичних наук. Дуже прикро, що в розквіті життя поклав найцінніше на вівтар нашої перемоги. Наступні покоління мають наслідувати приклад Михайла Гладкого в героїзмі, доблесті і чоловічої честі”.

Прийшов на похорон однокласник загиблого Віталій Гармасій.

“З Михайлом навчався у школі від першого до третього класу. Сидів з ним за партою. Запам’ятався мені як дуже добрий хлопець. Також пам’ятаю, що він був розумним, одним з найкращих у класі, гарно вчився, на п’ятірки. Пізніше вступили в один університет – політехнічний, також там зустрічалися”.

Мати Михайла Гладкого Марія каже, змирилася з вибором сина йти на фронт.

“Прийняла, бо пішов захищати Україну, нашу землю. Він був послушною дитиною, всіх слухав, усім допомагав”.

Поховали бійця на Алеї Героїв. 5 серпня цього року Михайлу Гладкому мало виповнитися 33 роки.