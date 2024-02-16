Трьох ухилянтів з Тернопільщини зловили на кордоні

Днями поблизу кордону з Угорщиною військовослужбовці Мукачівського загону зупинили декілька груп порушників. Серед них було троє жителів Тернопільської області.

Повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Прикордонні наряди відділу “Лужанка” тричі ставали на заваді правопорушникам, у результаті чого затримали п’ятьох закарпатців, двох житомирян та одного дніпропетровця.

Сімох порушників затримали на своїй ділянці відповідальності військовослужбовці відділу “Вилок”. 11 лютого прикордонний наряд цього підрозділу зупинив двох мешканців Львівщини, а наступного ранку прикордонники виявили та затримали двох тернополян, одесита, харків’янина та запоріжця.

Не мала успіху спроба незаконного перетину ще для однієї групи порушників, до складу якої увійшли житель Закарпаття, Львівщини та Тернопільщини. Чоловіків затримали прикордонники відділу “Косине”.

Стосовно усіх втікачів склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”. Справи скерували до суду.