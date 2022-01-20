Під час патрулювання на території природно-заповідного фонду у Чортківському районі працівники сектору реагування патрульної поліції помітили чоловіка, який різав дерева породи граб. У ході спілкування правоохоронці встановили, що дозволи для порубки дерев у нього відсутні. Відтак було вилучено знаряддя злочину – бензопилу, а транспортний засіб помістили на арештмайданчик.

Відомості про злочин слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 3 статті 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяла істотну шкоду, а також вчинення таких дій у заповідниках або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах). Санкція статті передбачає штраф від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.