На Тернопільщині п’яний водій вчинив ДТП, а тоді кинув до авто поліцейських 3000 грн хабара

На лінію 102 надійшло повідомлення від співробітників сектору реагування патрульної поліції про те, що під час оформлення адміністративних протоколів щодо жителя Товстенської громади за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та вчинення дорожньо-транспортної пригоди, останній кинув до службового транспортного засобу три тисячі гривень неправомірної вигоди. Факт корупційного злочину задокументувала слідчо-оперативна група відділення поліції №4 міста Заліщики.