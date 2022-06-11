Програма Viber може передавати дані про розташування користувача, що бере участь у діалозі. У будь-якому сучасному смартфоні є GPS-модуль, який дозволяє встановлювати координати власника в автоматичному режимі. З його допомогою програму Viber можна перетворити на повноцінний GPS-трекер для стеження, повідомляє Prostomob.

Подробиці

Бувають ситуації, коли є потреба у відстеженні розташування людини без її відома. Зокрема, може йтися про забезпечення безпеки дитини або стеження за невірною дружиною або чоловіком. Для активації функції передачі геолокаційних даних знадобиться разовий доступ до смартфона особи, за якою необхідно встановити стеження.

Спочатку потрібно надати месенджеру доступ до даних GPS-модуля. Зробити це можна так:

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Вхід у чат.

Натискання на три точки вгорі праворуч.

Вибір пункту «Інформація».

Вибір підпункту «Місцезнаходження».

Натискання кнопки «Змінити».

Активація функції «Доступ до геолокації».

Далі слід відкрити спільне листування, тапнути по трьох точках вгорі екрана, вибрати пункт «Інформація» та активувати функцію «Місце розташування». Якщо в певний момент часу вам знадобиться інформація про розташування партнера, то для її отримання достатньо поставити йому якесь питання в чаті Viber. До відповіді месенджер додасть карту з координатами співрозмовника.