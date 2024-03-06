У Тернополі водій “під мухою” врізався у вантажівку

Учора, близько опівночі, поліцейські отримали повідомлення про ДТП без травмованих на вулиці Підволочиське шосе.

На місці автопригоди інспектори зʼясували, що водій легковика Toyota не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та скоїв наїзд на припаркований вантажний автомобіль. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав.

Спілкуючись з керманичем, патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на визначення стану сп’яніння за допомогою приладу Драгер на місці. Результат — 1,44 проміле алкоголю в крові кермувальника, що перевищує допустиму норму.