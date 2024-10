Як жити з котом, якщо у вас алергія: практичні поради

Алергія на котів може бути прокляттям для всіх любителів цих пухнатстиків. Невже єдине, що їм залишається — це дивитися відео з кумедними кошенятами та купувати талісмани? Зовсім не обов’язково. Головне — зрозуміти, що таке алергія на котів та як з нею боротися.

Що таке алергія на котів та які її симптоми?

Алергія на котів — це реакція організму на білки, що присутні в котячій слині, сечі та лусці. Це один з найпоширеніших видів сенсибілізації до тварин, симптоми якої можуть бути неприємними та впливати на повсякденне функціонування людини.

Прояви алергії на котів можуть відрізнятися залежно від реакції людини. У більшості випадків після контакту з котом алергіки відчувають:

чхання;

виділення слизу або свербіж у носі;

свербіж, почервоніння та сльозотечу в очах;

кропив’янку (шкірні висипання у вигляді сверблячих та червоних плям);

утруднене дихання, задишку;

кашель.

Деякі також можуть страждати на астму, яка може загостритися при контакті з кішкою.

Важливо зазначити, що симптоми алергії на котів з’являються одразу після контакту з твариною або через кілька годин. У деяких випадках вони можуть навіть зберігатися протягом декількох днів.

Що викликає алергію на котів?

Ймовірно, як і багато людей, ви можете припустити, що проблема алергічної реакції в шерсті котів. Однак насправді цей тип патології викликають білки, що містяться у виділеннях котячих залоз.

Коли кішка вимивається, то залишає на своїй шерсті засохлу слину (у ній містяться алергени). Частинки засохлої слини кішка розкидає по всьому будинку (так звана «домашня лупа»), а вони в 5 разів менші за частинки домашнього пилу, тому вони довго витають у повітрі, перш ніж осідають. Все це легко потрапляє в дихальні шляхи та провокує реакцію.

Алергія на котів: як з нею боротися?

Якщо ви виявили в дорослому віці, що у вас алергія на кота, ви все одно можете спробувати жити з ним під одним дахом. Тут також важливо не лише привчити організм до алергену, але й дещо змінити свої звички та звернути увагу на деякі види діяльності. Варто:

частіше та ретельніше прибирати квартиру чи будинок;

щодня провітрювати помешкання;

регулярно вичісувати кота, використовуючи сухий шампунь;

не впускати кота до спальні;

не цілувати тварин;

придбати очищувачі повітря;

мати під рукою спеціальні медичні препарати;

доручити догляд за котом (вичісування, прибирання лотка) іншим членам сім’ї.

Ці кілька правил у більшості випадків дозволять вам насолоджуватися присутністю кота в домі. Іноді, коли інші алергени діють сильніше, може знадобитися прийом рецептурних ліків або стероїдів. Але в кожному конкретному випадку слід проконсультуватися з алергологом.

Література

1. Samoliński B., Sybilski A.J., Raciborski F. et.al.: Prevalance of rhinitis in Polish population according to the ECAP (Epidemiology of Allergic Disorders in Poland) study. Otolaryngolog. Pol. 2009, 63 (4) : 324-330.

2. Peden D. An overview of rhinitis. In: Feldweg A.M. (ed.), UpToDate, https://www.uptodate.com/contents/an-overview-of-rhinitis#! (dostęp: 2018.04.20).

3. Bousquet J. et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008. Allergy 2008; 63(Suppl 86): 8-160.