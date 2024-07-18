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ТНПУ реалізуватиме нові міжнародні проєкти ERASMUS+ CBHE за підтримки Європейської комісії

18.07.2024

Руслан Іннак

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Теми, Новини, Освіта

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ТНПУ у складі консорціуму університетів та організацій цього року отримав підтримку Європейської комісії на виконання двох проєктів ERASMUS+ Capacity Building in the field of Higher Education (CBHE). 

Проєкт LECTURE – Introducing Leading European Competences into Teacher Training Standard to Ensure Ukraine’s Resilience («Впровадження провідних європейських компетентностей у стандарт підготовки вчителя для забезпечення стійкості України»).

Проєкт спрямований на розробку стандартів вищої освіти, розширення інтеграції української освіти в європейський освітній простір, впровадження європейських принципів в освітній процес закладів вищої освіти, поглиблення вимог до результатів навчання та розробку орієнтирів для їх оцінювання.

Проєкт реалізуватиметься спільно з 11 партнерами:

  • Римський університет Тор Вергата, Італія (координатор);

  • Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна;

  • Тартуський університет, Естонія;

  • Університет островів Балеар, Іспанія;

  • Політехнічний університет Тімішоара, Румунія;

  • Бердянський державний педагогічний університет;

  • Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди;

  • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

  • Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка;

  • Міністерство освіти і науки України;

  • Інклюзивна пекарня «Good bread for good people».

Проєкт IROconnect – Modernization and digital transformation for International Relations Offices in HEI’s («Модернізація та цифрова трансформація міжнародних офісів у закладах вищої освіти»).

Метою проєкту IROconnect є підтримка міжнародних офісів університетів та розробка стратегії інтернаціоналізації. Проєкт сприятиме цифровізації міжнародних офісів, а також поглибленню співробітництва зі студентськими асоціаціями.

Проєкт буде реалізовано спільно з 11 партнерами:

  • Університет Габріеле Д’аннунціо К’єті-Пескари, Італія (координатор);

  • Технічний університет «Георге Асачі» в Яссах, Румунія;

  • Університет Шевде, Швеція;

  • Університет Ов’єдо, Іспанія;

  • Грузинсько-Американський Університет, Грузія;

  • Державний університет імені Акакія Церетелі, Грузія;

  • Державний університет медицини та фармації ім. Миколи Тестеміцану, Молдова;

  • Бєльський державний університет, Молдова;

  • Полтавський університет економіки і торгівлі, Україна;

  • NOMOS S.r.l.;

  • Erasmus Student Network Італія.

Ці проєкти, які популяризують новаторські підходи до освіти та міжнародного співробітництва, мають на меті не лише удосконалити парадигму навчання, а й збагатити культурний досвід учасників.

Теги: ERASMUS+, освіта, ТНПУ

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