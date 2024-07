ТНПУ реалізуватиме нові міжнародні проєкти ERASMUS+ CBHE за підтримки Європейської комісії

ТНПУ у складі консорціуму університетів та організацій цього року отримав підтримку Європейської комісії на виконання двох проєктів ERASMUS+ Capacity Building in the field of Higher Education (CBHE).

Проєкт LECTURE – Introducing Leading European Competences into Teacher Training Standard to Ensure Ukraine’s Resilience («Впровадження провідних європейських компетентностей у стандарт підготовки вчителя для забезпечення стійкості України»).

Проєкт спрямований на розробку стандартів вищої освіти, розширення інтеграції української освіти в європейський освітній простір, впровадження європейських принципів в освітній процес закладів вищої освіти, поглиблення вимог до результатів навчання та розробку орієнтирів для їх оцінювання.

Проєкт реалізуватиметься спільно з 11 партнерами:

Римський університет Тор Вергата, Італія (координатор);

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна;

Тартуський університет, Естонія;

Університет островів Балеар, Іспанія;

Політехнічний університет Тімішоара, Румунія;

Бердянський державний педагогічний університет;

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди;

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка;

Міністерство освіти і науки України;

Інклюзивна пекарня «Good bread for good people».

Проєкт IROconnect – Modernization and digital transformation for International Relations Offices in HEI’s («Модернізація та цифрова трансформація міжнародних офісів у закладах вищої освіти»).

Метою проєкту IROconnect є підтримка міжнародних офісів університетів та розробка стратегії інтернаціоналізації. Проєкт сприятиме цифровізації міжнародних офісів, а також поглибленню співробітництва зі студентськими асоціаціями.

Проєкт буде реалізовано спільно з 11 партнерами:

Університет Габріеле Д’аннунціо К’єті-Пескари, Італія (координатор);

Технічний університет «Георге Асачі» в Яссах, Румунія;

Університет Шевде, Швеція;

Університет Ов’єдо, Іспанія;

Грузинсько-Американський Університет, Грузія;

Державний університет імені Акакія Церетелі, Грузія;

Державний університет медицини та фармації ім. Миколи Тестеміцану, Молдова;

Бєльський державний університет, Молдова;

Полтавський університет економіки і торгівлі, Україна;

NOMOS S.r.l.;

Erasmus Student Network Італія.

Ці проєкти, які популяризують новаторські підходи до освіти та міжнародного співробітництва, мають на меті не лише удосконалити парадигму навчання, а й збагатити культурний досвід учасників.