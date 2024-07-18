ТНПУ реалізуватиме нові міжнародні проєкти ERASMUS+ CBHE за підтримки Європейської комісії

ТНПУ у складі консорціуму університетів та організацій цього року отримав підтримку Європейської комісії на виконання двох проєктів ERASMUS+ Capacity Building in the field of Higher Education (CBHE).
Проєкт LECTURE – Introducing Leading European Competences into Teacher Training Standard to Ensure Ukraine’s Resilience («Впровадження провідних європейських компетентностей у стандарт підготовки вчителя для забезпечення стійкості України»).
Проєкт спрямований на розробку стандартів вищої освіти, розширення інтеграції української освіти в європейський освітній простір, впровадження європейських принципів в освітній процес закладів вищої освіти, поглиблення вимог до результатів навчання та розробку орієнтирів для їх оцінювання.
Проєкт реалізуватиметься спільно з 11 партнерами:
Римський університет Тор Вергата, Італія (координатор);
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна;
Тартуський університет, Естонія;
Університет островів Балеар, Іспанія;
Політехнічний університет Тімішоара, Румунія;
Бердянський державний педагогічний університет;
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди;
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка;
Міністерство освіти і науки України;
Інклюзивна пекарня «Good bread for good people».
Проєкт IROconnect – Modernization and digital transformation for International Relations Offices in HEI’s («Модернізація та цифрова трансформація міжнародних офісів у закладах вищої освіти»).
Метою проєкту IROconnect є підтримка міжнародних офісів університетів та розробка стратегії інтернаціоналізації. Проєкт сприятиме цифровізації міжнародних офісів, а також поглибленню співробітництва зі студентськими асоціаціями.
Проєкт буде реалізовано спільно з 11 партнерами:
Університет Габріеле Д’аннунціо К’єті-Пескари, Італія (координатор);
Технічний університет «Георге Асачі» в Яссах, Румунія;
Університет Шевде, Швеція;
Університет Ов’єдо, Іспанія;
Грузинсько-Американський Університет, Грузія;
Державний університет імені Акакія Церетелі, Грузія;
Державний університет медицини та фармації ім. Миколи Тестеміцану, Молдова;
Бєльський державний університет, Молдова;
Полтавський університет економіки і торгівлі, Україна;
NOMOS S.r.l.;
Erasmus Student Network Італія.
Ці проєкти, які популяризують новаторські підходи до освіти та міжнародного співробітництва, мають на меті не лише удосконалити парадигму навчання, а й збагатити культурний досвід учасників.