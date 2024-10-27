27.10.2024 08:57

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Тернополянка перемогла на Міжнародній молодіжній олімпіаді

27.10.2024

Галина Кіт

75

Тернопільщина, Новини, Освіта, Теми

Поширити:

Учениця Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія імені Івана Франка», слухачка Тернопільського обласного відділення Малої академії наук України Уляна Гербут, перемогла у національному етапі олімпіади екологічного спрямування «Олімпіада геніїв України» («Genius Olympiad Ukraine») у категорії «Креативне письмо» (срібна медаль) та ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН Україна у секції «Літературна творчість» (диплом ІІ ступеня).

Однак, юна науковця не лише володіє майстерністю пера, а й – філігранний знавець точних наук (захоплюється фізикою та астрономією).

10 жовтня у Федеративній Демократичний Республіці Непал завершилася Міжнародна молодіжна олімпіада з астрономії та астрофізики (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics for Juniors, IOAA-Jr), у якій знову ж таки перемогла Уляна.

Це змагання з астрономії серед школярів віком до 16 років. Цьогоріч олімпіаду проводили втретє, до неї долучилася 21 команда з 19 країн світу, серед них – дві команди з України.

Вітаємо нашу переможницю й бажаємо їй підкорення нових міжнародних вершин!

Теги: перемога на олімпіаді, Уляна Гербут

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах