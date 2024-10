Тернополянка перемогла на Міжнародній молодіжній олімпіаді

Учениця Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія імені Івана Франка», слухачка Тернопільського обласного відділення Малої академії наук України Уляна Гербут, перемогла у національному етапі олімпіади екологічного спрямування «Олімпіада геніїв України» («Genius Olympiad Ukraine») у категорії «Креативне письмо» (срібна медаль) та ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН Україна у секції «Літературна творчість» (диплом ІІ ступеня).

Однак, юна науковця не лише володіє майстерністю пера, а й – філігранний знавець точних наук (захоплюється фізикою та астрономією).

10 жовтня у Федеративній Демократичний Республіці Непал завершилася Міжнародна молодіжна олімпіада з астрономії та астрофізики (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics for Juniors, IOAA-Jr), у якій знову ж таки перемогла Уляна.

Це змагання з астрономії серед школярів віком до 16 років. Цьогоріч олімпіаду проводили втретє, до неї долучилася 21 команда з 19 країн світу, серед них – дві команди з України.

Вітаємо нашу переможницю й бажаємо їй підкорення нових міжнародних вершин!