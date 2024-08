Остеопороз у жінок: чому він частіше зустрічається після менопаузи?

Остеопороз — це хвороба кісток з досить підступним перебігом. Воно пов’язане зі зниженням міцності кісток та підвищенням ризику переломів. Особливо страждають люди похилого віку та жінки в постменопаузі. Зміна раціону харчування та обмежена фізична активність сприяють поступовому зростанню захворюваності на остеопороз та ламкості кісток. Втішним є той факт, що остеопороз дуже тісно пов’язаний зі способом життя, саме тому профілактика та покращення якості життя є такими важливими.

Сьогодні на перші симптоми остеопорозу страждають понад 30 відсотків жінок у постменопаузі та 20 відсотків чоловіків старше 50 років. З віком зростає ризик переломів. Чому остеопороз вважається підступним? Тому що його перші симптоми можна не помітити, поки не станеться низькоенергетичний перелом.

Чому жінки у постменопаузі схильні до ризику остеопорозу?

Кістка — це метаболічно активна тканина, що піддається безперервному процесу ремоделювання. Цей процес залежить від дії багатьох гормонів, таких як естроген або паратгормон, що відповідає за кальцієво-фосфорний обмін.

Стадія менопаузи неминуче пов’язана зі зниженням біосинтезу естрогенів, що стимулюють ремоделювання кісткової тканини — підвищують крихкість кісток. Процес зниження кісткової маси в жінок починається вже у віці 30 років та утримується на рівні близько 1%. Після настання менопаузи він вже збільшується до декількох відсотків.

На думку деяких фахівців, цей процес починається вже за 2-3 роки до останньої менструації. Ситуація втрати маси внаслідок менопаузи може тривати до 8-10 років постменопаузального періоду, після чого процес сповільнюється.

Як уникнути розвитку остеопорозу у постменопаузальний період?

Єдиний спосіб уникнути або сповільнити процес розвитку захворювання в похилому віці — підтримувати здоровий спосіб життя:

Поєднувати фізичну активність з правильним харчуванням. Правильно підібрані фізичні вправи, особливо з обтяженням, сприяють збільшенню кісткової маси. Дуже важливим елементом профілактики остеопорозу є достатнє надходження кальцію та вітаміну D. Перший найкраще приймати по 1000 мг на день. Добова доза вітаміну D, своєю чергою, не повинна перевищувати 500-1000 одиниць. Не менш ефективною зброєю в боротьбі з остеопорозом є фізичні вправи! Також слід максимально уникати падінь та травм. При прогресуючому остеопорозі кожне падіння, навіть, на перший погляд нешкідливе, пов’язане з ризиком перелому. А кожен перелом збільшує ймовірність наступного.

Правильно підібрані окуляри, належне освітлення кімнати, усунення килимів та інших перешкод, через які можна спіткнутися, заміна ванни на душову кабіну з низьким піддоном — ось лише деякі зі способів запобігти падінню.

