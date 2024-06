Модальні дієслова в англійській мові: особливості використання

В англійській існує доволі велика категорія дієслів, які не підлягають прямому перекладу. Зазвичай вони використовуються у комбінації з такими ж частинами мови, які формують загальний смисл речення. Мова йде про модальні дієслова типу may and might. На них покладається передача різних відтінків можливості, дозволу або заборони тощо. Якщо хтось у школі вивчав саме англійську, то напевне запам’ятав переклад фрази: May I come in? Це саме той випадок, про який піде мова в цьому описі.

Чим цікаві всі модальні дієслова в англійській мові

Англійська тим і цікава, що в ній трапляються лексичні конструкції, які відсутні в інших мовах. Детальне знайомство з цими дієсловами є невід’ємною складовою будь-якої програми з опанування англійської. Існує навіть спеціальна таблиця модальних дієслів у різних часах. Словосполучення модального та смислового дієслова (Infinitive) утворює в реченні складову присудка. До провідної п’ятірки входять:

can/could;

must;

ought (to);

need;

may/might.

Саме про останню пару поговоримо більш докладно, оскільки вона є однією з найбільш вживаних.

Основні приклади вживання та значення may і might

May і might – це модальні дієслова в англійській мові за допомогою яких формують речення, що мають на увазі ймовірність будь-яких подій. Одночасно їх застосовують коли виникає потреба зазначити якісь застереження чи дозволи. Приклади можуть виглядати наступним чином:

You may be at home, otherwise I won’t sing. – Він має бути вдома, але я не впевнений.

It might happen tomorrow. – Це може статися завтра.

May I take your handyman? – Можу я взяти твій підручник?

You may go now. – Ви можете піти.

You don’t need to give him ice cream, he might get a cold. – Не треба давати йому морозиво, він може застудитись.

Тут виникає питання, коли слід вживати «may», а коли його брата-близнюка «might». Головна різниця полягає в часі дієслова. Якщо «may» зазначає теперішній, то «might» – минулий. З іншого боку, ці дієслова застосовують для того, щоб зафіксувати ступінь впевненості. Перший варіант більше підходить, коли існує припущення про більшу ймовірність якихось подій.

Побудова речень з модальними дієсловами

В комбінації з «may» та «might» вживається просте дієслово, у якого відсутня частка «to». Формулювання, які містять третю особу в однині, не повинні закінчуватись на -s: He may go by bus, it may be faster.

В більшості випадків на відміну від звичайних модальні дієслова вживають тільки у Present Simple. У Past Simple замість «may» треба застосовувати «might». Одночасно в англійській передбачено ідентичні варіанти, які містять пасив. Мова йде про «be allowed to». Його можна застосувати на заміну «may» у всіх теперішніх та майбутніх часах. Наприклад:

Smoking is not allowed in this restaurant. – В цьому ресторані не дозволяється курити.

Last week we were allowed to work on a reduced schedule. – Минулого тижня нам дозволялося працювати за скороченим графіком.

Коли потрібно сформулювати речення, яке містить припущення, що деякі події відбуваються саме зараз, то треба використати Continuous Infinitive. Він має містити дієслово «to be» та друге дієслово, яке закінчується на -ing. Як приклад слід порівняти два речення:

They might run a new system. – Можливо, вони будуть запускати нову систему.

They might be runing a new system today. – Можливо, сьогодні вони запускають нову систему.

Щоб продемонструвати рівень володіння живою англійською, необхідно досконало ознайомитись з усіма варіантами вживання модальних дієслів. Активне застосування цих конструкцій дозволяє урізноманітнити свої можливості та надати мові нових відтінків. Тому не слід нехтувати модальними дієсловами та сміливіше вживати їх на практиці.