МХП стала партнером проєкту The Will to Win та Volia Space на Олімпійських іграх

Компанія МХП та Благодійний фонд “МХП-Громаді” підтримали проєкт The Will to Win та Український Дім Volia Space на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, ініційовані Офісом Президента України разом із Міністерством молоді та спорту України та НОК України. Український Дім у Парижі має на меті показати світові українську волю до перемоги, яку українці демонструють навіть в умовах повномасштабної російської війни.

Український Дім на Олімпійських іграх відкрили вперше. Volia Space став медійним та культурним осередком України під час Олімпіади та місцем проведення заходів за участю українських спортсменів, митців та офіційних осіб. Щодня в ньому відбуваються покази документальних стрічок про війну в Україні, а також діджитальні культурні проєкти, зустрічі зі спортсменами української збірної.

“Український Дім відкритий для гостей з усього світу і готовий представити не лише культуру та здобутки нашої країни, її спортивні досягнення, познайомити з відомими українцями, а й показати реалії життя кожного українця під час повномасштабного вторгнення росії”, – зазначив очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний.

Одним із проєктів, представлених в Українському домі за підтримки Фонду “МХП-Громаді”, став мультимедійний проєкт The Will to Win. Він реалізується за ініціативи Офісу Президента України, Міністерства молоді та спорту, Національного олімпійського комітету, Асоціації «Дивись українське!», за підтримки Світового Конґресу Українців, Українсько-Американської Координаційної Ради та інших організацій.

The Will to Win включає фотовиставку та серію з 6 короткометражних документальних фільмів про стійкість українських спортсменів, які попри драматичні виклики війни, особисті втрати та страждання, демонструють усьому світу волю до перемоги. Зокрема, до проєкту увійшли історії Вікторії Онопрієнко, української гімнастки, фіналістки Олімпійських ігор в Токіо; Жана Беленюка, борця греко-римського стилю, срібного призера Олімпійських ігор; Олександри Паскаль, 8-річної гімнастки, яка втратила ногу під час російської атаки 2022-го на Одещину, та інших.

Проєкт має на меті підкреслити незламну волю українців до перемоги, що відображає слоган участі України в цьогорічних Олімпійських іграх.

“Це партнерство дозволило створити потужну платформу для представлення України на міжнародній арені під час Олімпійських ігор. Це дозволяє нам представити світу не лише досягнення наших спортсменів, але й показати реалії, з якими стикаються українці під час війни, що є потужним символом стійкості всієї нації. Це стало чітким сигналом світу: попри те, що зараз Україні нелегко, ми можемо і захищати наші кордони, і здобувати медалі, бо в цьому наша ідентичність та незламність”, – зазначив Павло Мороз, директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП.

Довідка:

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та на Балканах. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі.

Об’єднує понад 32 тисячі працівників в Україні та за кордоном, входить до 10 кращих роботодавців України за версією Forbes.

МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є найбільшим платником податків у агросекторі за 2023 рік, входить в ТОП-5 найбільших інвесторів країни. Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини «Мʼясомаркет» і заклади Döner Маркет. Також в МХП працює Кулінарний центр.

Спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом «МХП – Громаді» компанія розвиває громади. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів, їхніх родин та тих, хто чекає близьких з фронту, компанія впроваджує програму «‎МХП Поруч».

Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.