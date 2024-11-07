Коли варто звернутися до лікаря при нежиті: симптоми, які не слід ігнорувати

Нежить — симптом доволі частий, і не щоразу за його появи хочеться звертатися до фахівця. Однак існують деякі прояви цього стану, які можуть призвести до небезпечних для життя хвороб. Розглянемо, які симптоми свідчать про те, що настав час звернутися по допомогу до лікаря.
Запалення слизової оболонки носа, що супроводжується виділенням слизу, називається ринітом. Нежить виникає через різні фактори: віруси (наприклад, грип, аденовірус), бактерії (стрептококи, стафілококи), алергени (пилок, шерсть тварин), а також фізичні чинники (температурні коливання, травми).
Зазвичай риніт можна лікувати в домашніх умовах консервативними методами:
Однак іноді звичайний нежить починає турбувати особливо сильно, і важливо не проґавити момент, щоб не довести до ускладнень.
Записатися на візит до фахівця треба у таких випадках:
Найчастіше некоректне лікування нежитю призводить до гаймориту, отиту або хронічного риніту. Ці ускладнення можуть значно погіршити якість життя пацієнта, спричиняючи постійні болі, закладеність носа та навіть порушення слуху. Окрім того, хронічні форми захворювань часто потребують тривалої терапії та спеціалізованих медичних втручань, що підвищує ризик побічних ефектів та розвитку резистентності до медикаментів. Тому надзвичайно важливо своєчасно звертатися до лікаря та дотримуватись призначених рекомендацій. Це допоможе запобігти серйозним наслідкам та забезпечить швидке та ефективне одужання.
[1] Tidke M, Borghare PT, Pardhekar P, Nasre Y, Gomase K, Chaudhary M. Recent Advances in Allergic Rhinitis: A Narrative Review. Cureus. 2024 Sep 4;16(9):e68607. doi: 10.7759/cureus.68607. PMID: 39371898; PMCID: PMC11450520.
[2] Tran NP, Vickery J, Blaiss MS. Management of rhinitis: allergic and non-allergic. Allergy Asthma Immunol Res. 2011 Jul;3(3):148-56. doi: 10.4168/aair.2011.3.3.148. Epub 2011 May 20. PMID: 21738880; PMCID: PMC3121056.