Коли варто звернутися до лікаря при нежиті: симптоми, які не слід ігнорувати

Нежить — симптом доволі частий, і не щоразу за його появи хочеться звертатися до фахівця. Однак існують деякі прояви цього стану, які можуть призвести до небезпечних для життя хвороб. Розглянемо, які симптоми свідчать про те, що настав час звернутися по допомогу до лікаря.

Чому виникає нежить

Запалення слизової оболонки носа, що супроводжується виділенням слизу, називається ринітом. Нежить виникає через різні фактори: віруси (наприклад, грип, аденовірус), бактерії (стрептококи, стафілококи), алергени (пилок, шерсть тварин), а також фізичні чинники (температурні коливання, травми).

Зазвичай риніт можна лікувати в домашніх умовах консервативними методами:

промиванням носа сольовими розчинами;

використання назальних судинозвужувальних крапель та спреїв;

рясним питтям теплої рідини;

контролюванням показників мікрокліматі у приміщенні, де ви найчастіше перебуваєте.

Однак іноді звичайний нежить починає турбувати особливо сильно, і важливо не проґавити момент, щоб не довести до ускладнень.

Симптоми, які свідчать про необхідність звернення до лікаря

Записатися на візит до фахівця треба у таких випадках:

Вас турбує тривалий нежить, що не минає понад 10 діб. Зазвичай симптоми звичайної застуди зникають через тиждень або трохи більше. Якщо нежить триває понад 10 днів та не спостерігається покращення, це може свідчити про наявність бактеріальної інфекції або іншого патологічного процесу. Такі захворювання, як гайморит або синусит, потребують додаткової діагностики та лікування антибіотиками.

Виділення з носа змінили колір з прозорого на зелений або жовтий. Світлий слиз з носа є типовими при вірусній інфекції або алергії. Однак поява густих жовтих або зелених виділень може свідчити про бактеріальне інфікування.

Присутня підвищена температура тіла, що тримається понад 3 днів. Помірна лихоманка є нормальною реакцією організму на інфекцію. Однак якщо температура підіймається вище 38°C та тримається понад трьох діб, це може бути ознакою захворювання, яке потребує медичного втручання.

Біль у лицевій області. При застуді або грипі головний біль є поширеним симптомом, який зазвичай проходить самостійно. Але, якщо проблема не проходить та навіть посилюється, супроводжується болем у щелепі, очах або лобній частині, це свідчить про гайморит. У такому випадку потрібно звернутися до отоларинголога.

Біль у вухах, що не зникає після приймання знеболювальних. Цей симптом є ознакою отиту й також потребує консультації вузького фахівця.

Найчастіше некоректне лікування нежитю призводить до гаймориту, отиту або хронічного риніту. Ці ускладнення можуть значно погіршити якість життя пацієнта, спричиняючи постійні болі, закладеність носа та навіть порушення слуху. Окрім того, хронічні форми захворювань часто потребують тривалої терапії та спеціалізованих медичних втручань, що підвищує ризик побічних ефектів та розвитку резистентності до медикаментів. Тому надзвичайно важливо своєчасно звертатися до лікаря та дотримуватись призначених рекомендацій. Це допоможе запобігти серйозним наслідкам та забезпечить швидке та ефективне одужання.

[1] Tidke M, Borghare PT, Pardhekar P, Nasre Y, Gomase K, Chaudhary M. Recent Advances in Allergic Rhinitis: A Narrative Review. Cureus. 2024 Sep 4;16(9):e68607. doi: 10.7759/cureus.68607. PMID: 39371898; PMCID: PMC11450520.

[2] Tran NP, Vickery J, Blaiss MS. Management of rhinitis: allergic and non-allergic. Allergy Asthma Immunol Res. 2011 Jul;3(3):148-56. doi: 10.4168/aair.2011.3.3.148. Epub 2011 May 20. PMID: 21738880; PMCID: PMC3121056.