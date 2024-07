Благодійний фестиваль “Faine Misto: Земля майбутніх легенд” відбудеться у Львові задля підтримки бригади НГУ “Азов”

Легендарний український фестиваль вкотре відбудеться попри усі труднощі! Цього року вдруге у зменшеному форматі на території !FESTrepublic, адже це чи не єдина безпечна локація в теперішніх умовах.

Головна ціль цьогорічного фестивалю — збір коштів для забезпечення логістичних та гуманітарних потреб бригади НГУ Азов, з якою команда Файного Міста співпрацює від початку повномасштабного вторгнення.

Минулого року вдалось зібрати 3 746 297, 55 грн.

Щороку амбіції зростають, а отже і ціль стає більшою. Цього року фестиваль планує акумулювати 5 млн грн на потреби військових.

Ідея Файного Міста зародилася ще у далекому 2013 році і за 10 років існування із маленького локального фестивалю виросло велике автономне місто зі своєю історією, культурою та звичаями. Окрім українських виконавців, на Файному Місті встигли виступити Powerwolf, Arch Enemy, The Rasmus, Guano Apes, Lordi, Skindred, Poets Of The Fall, Kadebostany та багато інших всесвітньо відомих гуртів.

2-4 серпня Файні Люди (саме так називають себе відвідувачі фестивалю) знову зберуться разом у Львові, в рамках благодійного фестивалю Faine Misto 2024: Земля Майбутніх Легенд.

В концепцію фестивалю вкладено ідею 5-ти стихій, які вирують у кожній людині та проявляються як сильні сторони у буденному житті, створюючи історії, про які в майбутньому розповідатимуть легенди. Прийшовши із своєю стихією, кожна Файна Людина приносить енергію, яка обʼєднується у спільну непереборну стихію Файних Людей.

На фестивалі вас чекає 6 сцен:

Main Stage;

Dark Stage;

Light Stage;

Амфітеатр;

Underground Stage;

• Reggae Stage

близько 15 розважальних локацій та пресцентр для формально-неформальних бесід із запрошеними виконавцями та організаторами.

Цьогоріч Faine Misto розширюється, і всього в 5-ти хвилинах ходьби від основної території фестивалю ви зможете не лише перепочити серед мальовничих ландшафтів у тіні дерев, а й збагатитись корисними знаннями та знайомствами. У парку Знесіння розмістяться: активності від бригади НГУ «Азов», Алея громадських організацій та Молодіжна Столиця Європи. Вхід на територію парку для львів’ян та гостей міста безкоштовний.

Вперше в рамках фестивалю відбудеться Faine Music Forum, де представники креативних та музичних індустрій обговорять проблеми галузі та шляхи їх вирішення.

Сцена Амфітеатру доповниться театральними виставами.

Турбота про комфорт та безпеку відвідувачів — одна з найголовніших цінностей фестивалю. Тож цьогорічна локація обрана зовсім не випадково. !FESTrepublic та його околиці повністю відповідають низці критеріїв відповідних до проведення культурних подій в умовах воєнного стану. На території облаштовані укриття — на випадок повітряної тривоги, а сама локація знаходиться в пішій доступності до центру міста, аби під час заходу відвідувачі були повністю занурені у виступи гуртів, а не думки про дорогу додому.

— До зустрічі влітку, Файні Люди! Адже поки ми разом, наша міць зростає — прокоментували організатори фестивалю в своїх соціальних мережах.

Лайн-ап фестивалю можна знайти на сайті https://fainemisto.com.ua/ .