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ЗСУ знищили командний пункт ворога під Авдіївкою (відео)

05.10.2024

Галина Кіт

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Новини, Україна, Війна з рф, Теми, Цікаво

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У мережі з’явилося відео удару по ворожому командному пункту в Авдіївці.

Інформація ще перевіряється, але ймовірно саме тоді було знищено 6 офіцерів з КНДР, пише “Місто”.

Напередодні джерела у розвідці повідомляли, що “через ракетний удар 3 жовтня на окупованій Росією території поблизу Донецька загинуло понад 20 військових, серед них було шість офіцерів з Північної Кореї”, – повідомив співрозмовник РБК-Україна.

За його даними, вони не брали участі безпосередньо у бойових діях і прибули для так званого “обміну досвідом”.

Теги: КНДР, війна з рф, УДАР

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