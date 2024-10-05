ЗСУ знищили командний пункт ворога під Авдіївкою (відео)

У мережі з’явилося відео удару по ворожому командному пункту в Авдіївці.

Інформація ще перевіряється, але ймовірно саме тоді було знищено 6 офіцерів з КНДР, пише “Місто”.

Напередодні джерела у розвідці повідомляли, що “через ракетний удар 3 жовтня на окупованій Росією території поблизу Донецька загинуло понад 20 військових, серед них було шість офіцерів з Північної Кореї”, – повідомив співрозмовник РБК-Україна.

За його даними, вони не брали участі безпосередньо у бойових діях і прибули для так званого “обміну досвідом”.