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Знакова подія для Тернопільщини: чим запам’ятався візит митрополита Епіфанія?

04.06.2023

Технічний Адміністратор

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Тернопільщина, Новини, Суспільство

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Архіпастирський візит Блаженнішого митрополита Епіфанія на Тернопільщину є знаковою подією для краю – вважає голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Закладення та освячення нових храмів, перша Божественна літургія в унікальному кафедральному соборі святих рівноапостольних Костянтина та Єлени, зустрічі і спілкування з Воїнами та їх родинами, з дітьми, молоддю, вірянами наповнили наші серця добром та світлими помислами. Цим запам’ятався візит митрополита на Тернопільщину.

– Дякуємо Блаженнішому за спільну молитву та духовне піднесення, яке зараз дуже необхідне українському народу. Віримо, що спільними зусиллями ми повернемо всі українські святині. Наша сила – в єдності! З молитвою на вустах та вірою в серці наближаємо нашу Перемогу! – подякував предстоятелю очільник області.

Теги: Тернопільщина, Михайло Головко, тернопільська обласна рада, суспільство, Архіпастирські візитації, Митрополит Епіфаній

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