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Знайшли злодіїв, котрі поцупили іграшки з грального автомату в Тернополі

27.04.2023

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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Співробітники карного розшуку Тернопільського райуправління поліції встановили особи зловмисників та місце їх перебування.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників поліції від приватного підприємця. Невідомі особи пошкодили та викрали дитячі іграшки з вендиногового автомату, який був встановлений в одному із торгово-розважальних закладів Тернополя. Збитки заявник оцінив у 20 тисяч гривень.

Факт крадіжки зафіксувала камера відеоспостереження. Це допомогло працівникам кримінальної поліції оперативно встановити осіб, причетних до викрадення іграшок. Ними виявилися двоє мешканців Тернопільського району та жителька обласного центру. Фігуранти вперше потрапляють в поле зору працівників поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Джерело: За Збручем

Теги: крадіжка, кримінал

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