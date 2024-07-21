Змінили графік вимкнення світла на Тернопільщині 21 липня

На Тернопільщині 21 липня змінили графіки погодинних вимкнень електрики, відключення скасовано з 12:00 до 15:00.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

За вказівкою НЕК ” Укренерго” на сьогодні 21 липня, до 15:00 год. скасовано застосування графіків погодинних вимкнень., – повідомляють енергетики.

Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів у Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 15:00-16:00 6 черга

➡️ 16:00-17:00 5 черга

➡️ 16:00-19:00 4 черга

➡️ 17:00-20:00 3 черга

➡️ 19:00-22:00 2 черга

➡️ 20:00-23:00 1 черга

➡️ 22:00-24:00 6 черга

➡️ 23:00-24:00 5 черга

Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.