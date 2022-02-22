Уряд змінив правила обліку доходів, за якими визначають розмір виплати аліментів на дітей. Відповідну постанову прийняли на засіданні Кабінету Міністрів.

Йдеться про удосконалення механізму стягнення аліментів з осіб, які працюють та отримують заробіток за кордоном, а також з одержувачів пенсії. Крім того, розширено перелік осіб, з яких можуть стягуватись аліменти.

Такі зміни внесено до Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків.

Новими правилами передбачено, що з непрацюючого платника аліментів або платника-ФОПа, який виїжджає за кордон для постійного проживання в держави, з якими Україна не уклала договорів про надання правової допомоги, утримання аліментів провадиться за весь період до досягнення дитиною повноліття. Стягнення провадиться до виїзду з України та розраховується, виходячи із розміру середньої заробітної плати працівника для місцевості, де мешкає платник аліментів до від’їзду за кордон.

З осіб, які працюють і одержують заробіток (дохід) тільки за кордоном у державі, з якою Україна не уклала договору про надання правової допомоги, розмір аліментів обчислюється виходячи із розміру середньої заробітної плати працівника для місцевості, де мешкали такі особи до від’їзду за кордон. У разі надання такими особами відомостей про свій заробіток (дохід) аліменти обчислюються виходячи із розміру заробітку, отриманого ними за кордоном.

В облік доходів, з яких стягуються аліменти, не беруться надбавки до пенсії, які виплачуються непрацюючим пенсіонерам на утримання непрацездатних членів сім’ї, що належать до осіб, які забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника. Раніше до уваги не бралася лише пенсійна надбавка особам з інвалідністю 1 групи на догляд за ними.

З військовослужбовців Збройних Сил України, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, БЕБ, служби цивільного захисту та Державної кримінально-виконавчої служби, співробітників Служби судової охорони стягнення аліментів провадиться з усіх видів грошового забезпечення, крім грошового забезпечення, що не має постійного характеру.