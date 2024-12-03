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Головна / Новини / Зміни в законодавстві: Поновлення на службі військовослужбовців, які здійснили СЗЧ
03.12.2024
Руслан Іннак
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Новини, Суспільство, Теми, Головне в номер
Про нещодавні зміни у законодавстві України стосовно поновлення в місячний термін на службі військовослужбовців, які здійснили СЗЧ, дивіться у відео:
Теги: закон, ЗСУ, СЗЧ
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