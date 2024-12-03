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Зміни в законодавстві: Поновлення на службі військовослужбовців, які здійснили СЗЧ

03.12.2024

Руслан Іннак

68

Новини, Суспільство, Теми, Головне в номер

Поширити:

Про нещодавні зміни у законодавстві України стосовно поновлення в місячний термін на службі військовослужбовців, які здійснили СЗЧ, дивіться у відео:

Теги: закон, ЗСУ, СЗЧ

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