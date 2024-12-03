Зміни в законодавстві: Поновлення на службі військовослужбовців, які здійснили СЗЧ

Про нещодавні зміни у законодавстві України стосовно поновлення в місячний термін на службі військовослужбовців, які здійснили СЗЧ, дивіться у відео: