21 квітня у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття благодійної виставки «Живопис на фронт» українського художника Андрія Цупа. Виставка-продаж, яка презентує 27 робіт, спрямована на допомогу нашим захисникам. Виручені кошти передадуть на потреби Збройних сил України. Під час відкриття проєкту продали одразу дві живописні картини.

Учасниками заходу були представники влади, ветеранського простору, керівники закладів освіти, культури.

Митець Андрій Цуп народився 14 липня 1981 року в селі Семаківці на Івано-Франківщині. Художню освіту здобував у Тернополі (художня школа ім. Михайла Бойчука), продовжив навчання у Косівському коледжі прикладного та декоративного мистецтва ім. В. Касіяна, а згодом – у Львівській національній академії мистецтв, де отримав ступінь магістра дизайну інтер’єрів.

Його професійний шлях охоплює не лише станковий живопис, а й багаторічну роботу над розписами храмів та проєктуванням інтер’єрів. Сьогодні художник активно передає свій досвід студентам, викладаючи у навчальних закладах Тернополя.

Творчість митця має широку географію та динамічний розвиток – від студентських експозицій до масштабних міжнародних проєктів.

Оксана ГУЛИК, завідувачка відділу науково-просвітницької роботи ТОКМ