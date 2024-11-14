Життя не зупиняється: Тернопіль отримає 39 нових тролейбусів для розвитку міста

Європейський грант на модернізацію транспорту допоможе створити комфортні умови для родин захисників та всіх мешканців

“Життя не зупиняється навіть під час війни”, – цими словами можна описати важливу подію для Тернополя.

Поки наші захисники боронять Україну на фронті, місто дбає про їхні родини та всіх тернополян – матерів із дітьми, людей похилого віку, маломобільних мешканців. Саме тому початок масштабного оновлення громадського транспорту став важливим кроком для громади. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав місту грант у розмірі 4 мільйонів євро на придбання 39 нових тролейбусів та модернізацію транспортної інфраструктури.

“Це важливий крок у розвитку міського транспорту”, – зазначають у міській раді.

Нові тролейбуси суттєво відрізняються від наявного парку. Вони обладнані системою автономного ходу до 2 кілометрів, що дозволяє продовжувати рух навіть при тимчасовому знеструмленні чи необхідності об’їхати перешкоди.

Технічні характеристики нового транспорту відповідають сучасним європейським стандартам:

Низька підлога для зручного доступу всіх пасажирів

Економічні двигуни зі системою рекуперації енергії

Зменшене споживання електроенергії

Знижені викиди в атмосферу

Проєкт включає не лише придбання транспорту, але й модернізацію інфраструктури. Заплановано оновлення тягової підстанції №2 та тролейбусного депо, що підвищить надійність роботи всієї транспортної мережі міста.

“Оновлення тролейбусного парку – це насамперед про якість послуг для мешканців”, – пояснює головний інженер транспортного підприємства.

Нові машини зроблять поїздки комфортнішими для всіх категорій пасажирів: людей похилого віку, батьків з дитячими візками, маломобільних громадян.

Важливо відзначити, що проєкт реалізується без залучення коштів міського бюджету. Це особливо актуально в теперішніх умовах, коли місто має багато інших важливих витрат.

До речі, процес оновлення громадського транспорту в Тернополі вже розпочався. Нещодавно на маршрути вийшли 8 нових автобусів, кожен з яких має 23 пасажирських місця та обладнаний спеціальним пандусом.

Реалізація проєкту матиме кілька практичних переваг для міста:

Підвищення надійності громадського транспорту

Покращення екологічної ситуації

Зменшення експлуатаційних витрат

Створення доступного середовища для всіх мешканців

Нові тролейбуси стануть частиною загальної стратегії розвитку міського транспорту. Вони не тільки замінять застарілі машини, але й дозволять розширити маршрутну мережу завдяки можливості автономного ходу.

“Модернізація транспортної інфраструктури – це інвестиція в майбутнє міста”, – підсумовують у міській раді.

З появою нових тролейбусів Тернопіль зробить ще один крок до створення сучасної та зручної транспортної системи для всіх мешканців громади.

Новина від пресслужби