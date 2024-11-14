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Життя не зупиняється: Тернопіль отримає 39 нових тролейбусів для розвитку міста

14.11.2024

Руслан Іннак

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Головне, Суспільство, Новини

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Європейський грант на модернізацію транспорту допоможе створити комфортні умови для родин захисників та всіх мешканців

“Життя не зупиняється навіть під час війни”, – цими словами можна описати важливу подію для Тернополя.

Поки наші захисники боронять Україну на фронті, місто дбає про їхні родини та всіх тернополян – матерів із дітьми, людей похилого віку, маломобільних мешканців. Саме тому початок масштабного оновлення громадського транспорту став важливим кроком для громади. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав місту грант у розмірі 4 мільйонів євро на придбання 39 нових тролейбусів та модернізацію транспортної інфраструктури.

“Це важливий крок у розвитку міського транспорту”, – зазначають у міській раді.

Нові тролейбуси суттєво відрізняються від наявного парку. Вони обладнані системою автономного ходу до 2 кілометрів, що дозволяє продовжувати рух навіть при тимчасовому знеструмленні чи необхідності об’їхати перешкоди.

Технічні характеристики нового транспорту відповідають сучасним європейським стандартам:

  • Низька підлога для зручного доступу всіх пасажирів
  • Економічні двигуни зі системою рекуперації енергії
  • Зменшене споживання електроенергії
  • Знижені викиди в атмосферу

Проєкт включає не лише придбання транспорту, але й модернізацію інфраструктури. Заплановано оновлення тягової підстанції №2 та тролейбусного депо, що підвищить надійність роботи всієї транспортної мережі міста.

“Оновлення тролейбусного парку – це насамперед про якість послуг для мешканців”, – пояснює головний інженер транспортного підприємства.

Нові машини зроблять поїздки комфортнішими для всіх категорій пасажирів: людей похилого віку, батьків з дитячими візками, маломобільних громадян.

Важливо відзначити, що проєкт реалізується без залучення коштів міського бюджету. Це особливо актуально в теперішніх умовах, коли місто має багато інших важливих витрат.

До речі, процес оновлення громадського транспорту в Тернополі вже розпочався. Нещодавно на маршрути вийшли 8 нових автобусів, кожен з яких має 23 пасажирських місця та обладнаний спеціальним пандусом.

Реалізація проєкту матиме кілька практичних переваг для міста:

  • Підвищення надійності громадського транспорту
  • Покращення екологічної ситуації
  • Зменшення експлуатаційних витрат
  • Створення доступного середовища для всіх мешканців

Нові тролейбуси стануть частиною загальної стратегії розвитку міського транспорту. Вони не тільки замінять застарілі машини, але й дозволять розширити маршрутну мережу завдяки можливості автономного ходу.

“Модернізація транспортної інфраструктури – це інвестиція в майбутнє міста”, – підсумовують у міській раді.

З появою нових тролейбусів Тернопіль зробить ще один крок до створення сучасної та зручної транспортної системи для всіх мешканців громади.

Новина від пресслужби

Теги: Тернопіль, ТМР, міська рада, тролейбуси

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