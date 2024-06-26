Жителька Козови сяде на лаву підсудних за виправдовування російської агресії

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо громадянки росії, що проживає в селищі Козова, обвинуваченої у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, глорифікація осіб, які її здійснювали (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, жінка, перебуваючи на території рф у 2021 році, зареєструвалась у соцмережі «Одноклассники» і продовжувала нею користуватись в Україні після початку повномасштабного вторгнення для публікації матеріалів з виправдовуванням збройної агресії російської федерації.

На своїй особистій сторінці в соцмережі жінка періодично поширювала дописи з глорифікацією осіб, які брали участь у бойових діях проти України. Так, 20 травня 2022 року обвинувачена вподобала і поширила наступний допис користувача «МЬІ – РУССКИЕ»: «А давайте все вместе поддержим наших бойцов, которые сейчас ведут борьбу с нацизмом на передовой! За вами вся россия, мужики!».

Висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено наявність в опублікованих матеріалах виправдовування та глорифікації військових країни-агресора.

Завершено досудове розслідування, що здійснювали слідчі УСБУ в області, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.