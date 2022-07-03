Державний комітет телебачення і радіомовлення України проводить прийняття заявок для участі в конкурсі на здобуття премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського за 2022 рік. Про це повідомляють на сторінці Тернопільської обласної військової адміністрації.

Премія присуджується щороку письменникам і поетам у двох номінаціях: за переклад українською мовою творів видатних закордонних авторів; за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу.

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На здобуття Премії висуваються нові оригінальні твори, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за пів року до їх висунення на здобуття Премії.

Заявка на участь в конкурсі відповідно до Положення про щорічну премію Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 179, подається до Держкомтелерадіо до 1 листопада 2022 року разом із супровідним листом, до якого додаються: клопотання про присудження Премії з короткою характеристикою твору та його автора у паперовій та електронній формі; три примірники твору у друкованому вигляді; розширена анотація на твір у паперовій та електронній формі; копії відгуків у засобах масової інформації, рецензії (за наявності); копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносять творчі спілки, національно-культурні та національно-просвітницькі товариства, видавництва і видавничі організації, редакції періодичних видань, вчені ради вищих навчальних закладів, наукові установи, асоціації тощо. У зв’язку з викладеним звертаємось з проханням рекомендувати місцевим видавництвам і видавничим організаціям, громадським організаціям, творчим спілкам, літературно-мистецьким об’єднанням, взяти участь у зазначеному конкурсі.

При наявності відповідних пропозицій у визначені терміни необхідно подати заявку з поміткою «На здобуття щорічної премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського» до Держкомтелерадіо за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2, загальний відділ (кімн. 709). Пакет документів просимо дублювати електронною поштою на e-mail: mila@comin.gov.ua. Контактний телефон : 279-59-47, 279-59-61. Додатково повідомляємо, що зазначену інформацію розміщено на вебсайті Держкомтелерадіо http://comin.kmu.gov.ua в рубриці «Оголошення».