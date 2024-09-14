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Житель Чортківського району зберігав при собі гранату із запалом

За незаконне поводження з боєприпасами фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі.

14.09.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Теми

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Співробітники Чортківського райвідділу поліції викрили 23-річного жителя району в зберіганні заборонених предметів. Під час поверхневої перевірки у нього виявили предмет, схожий на гранату та запал до неї.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років.

Поліцейські встановлюють звідки фігурант взяв гранату.

Джерело: поліція Тернопільської області

Теги: граната, незаконне зберігання зброї

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