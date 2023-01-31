Житель Чортківщини хотів допомогти родичці, а потрапив у шахрайські тенета

Правоохоронці Чортківського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства, вчиненого щодо жителя району. Чоловік хотів допомогти родичці коштами, однак став жертвою пройдисвітів.

Потерпілий розповів про те, що в одній із соціальних мереж надійшло повідомлення від жінки, яка просила позичити їй гроші. Вона обіцяла повернути позичене у найкоротші строки.

Чоловік перерахував їй 26500 гривень через термінал. Однак вже через деякий час до нього зателефонувала родичка й розповіла, що її сторінку в соціальній мережі зламали, й вона немає жодного стосунку до відправленого від її імені повідомлення.

Відомості про подію правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці радять зателефонувати людині, від якої надійшло повідомлення, й пересвідчитися, чи саме вона є автором повідомлення. Водночас для уникнення проблем із шахраями необхідно: не надавати особистої інформації на незнайомих сайтах, що стосується паспортних і платіжних даних, номера телефону, логінів тощо; не робити великих передоплат при покупці в Інтернет-магазинах та використовувати післяплату; не користуватися підозрілими сервісами або пропозиціями інших людей, зокрема, щодо швидкого заробітку або кредитів; перевіряти прохання про матеріальну допомогу, навіть якщо вони надходять з акаунтів знайомих людей; встановлювати подвійну аутентифікацію на месенджерах; при підозрі щодо зламу сторінки – припиняти усі сесії месенджера на всіх пристроях через налаштування.

Якщо ви все-таки потерпіли від рук аферистів, не зволікайте, телефонуйте в поліцію, радять у відділі комунікації обласної поліції.