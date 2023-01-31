31.01.2023 20:31

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Житель Чортківщини хотів допомогти родичці, а потрапив у шахрайські тенета

31.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Чортківська міська громада, Суспільство

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Правоохоронці Чортківського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства, вчиненого щодо жителя району. Чоловік хотів допомогти родичці коштами, однак став жертвою пройдисвітів.

Потерпілий розповів про те, що в одній із соціальних мереж надійшло повідомлення від жінки, яка просила позичити їй гроші. Вона обіцяла повернути позичене у найкоротші строки.

Чоловік перерахував їй 26500 гривень через термінал. Однак вже через деякий час до нього зателефонувала родичка й розповіла, що її сторінку в соціальній мережі зламали, й вона немає жодного стосунку до відправленого від її імені повідомлення.

Відомості про подію правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці радять зателефонувати людині, від якої надійшло повідомлення, й пересвідчитися, чи саме вона є автором повідомлення. Водночас для уникнення проблем із шахраями необхідно: не надавати особистої інформації на незнайомих сайтах, що стосується паспортних і платіжних даних, номера телефону, логінів тощо; не робити великих передоплат при покупці в Інтернет-магазинах та використовувати післяплату; не користуватися підозрілими сервісами або пропозиціями інших людей, зокрема, щодо швидкого заробітку або кредитів; перевіряти прохання про матеріальну допомогу, навіть якщо вони надходять з акаунтів знайомих людей; встановлювати подвійну аутентифікацію на месенджерах; при підозрі щодо зламу сторінки – припиняти усі сесії месенджера на всіх пристроях через налаштування.

Якщо ви все-таки потерпіли від рук аферистів, не зволікайте, телефонуйте в поліцію, радять у відділі комунікації обласної поліції.

 

 

Теги: шахраї, новини Тернопільщини, Чортківська громада

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