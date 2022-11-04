У Тернополі є чимало різних інтернет–провайдерів, які надають свої послуги. Є як великі компанії, які покривають фактично все місто, так і менші, що надають послуги лише на деяких мікрорайонах.

Журналісти “20 хвилин” порівняли, скільки коштує домашній інтернет. Де швидша передача даних та вигідніші ціни?

Деякі тернополяни скаржаться на своїх інтернет–провайдерів. Когось не влаштовує ціна, а хтось нарікає на часті проблеми з доступом до мережі.

Я вирішив змінити свого провайдера, бо мене не влаштовувала ціна. Періодично вартість тарифу зростала. Тому підключився до іншого, з вигіднішим тарифом та більшою швидкістю інтернету.

Які тарифи у місті

Ми порівняли пропозиції від різних компаній. Для зручності додаємо посилання на офіційні сайти компаній, де вказані всі особливості підключення та тарифи.

Колумбус. Цей інтернет–провайдер пропонує два тарифи. Перший за 150 гривень на місяць. Швидкість інтернету – 100 Мбіт/с. Другий – 180 грн за швидкість 1 Гбіт/с.

Вартість підключення – 1 гривня. Роутер потрібно мати свій або ж придбати його у провайдера. Вартість гігабітного роутера – 1500 грн.

Деталі на сайті «Колумбус»

TerNet. Тут є три різні тарифи для квартир. Найдешевший вартує 100 грн/міс. Швидкість інтернету при цьому 60 Мбіт/с. Інтернет, швидкістю 100 Мбіт/с, коштує 150 грн/міс. Найдорожчий тариф – 300 грн/міс за інтернет швидкістю 300Мбіт/с. Підключення при цьому безкоштовне.

Деталі на сайті TerNet

Воля. Провайдер має два тарифи. Швидкість інтернету до 100 Мбіт/с для нових клієнтів перші три місяці коштуватиме 75 грн/міс. Далі вартість зросте – 150 грн/міс. Підключення зі швидкістю передачі до 500 Мбіт/с – 330 грн/міс.

Роутер потрібно придбати самостійно. Провайдер також пропонує різне обладнання від 700 грн. Також до кінця року діє акція – можна взяти в оренду за додаткову плату 50 грн на місяць.

Вартість підключення – безкоштовно.

Деталі на сайті «Воля»

Укртелеком. Діє три тарифи. Найдешевший зі швидкістю 100 Мбіт/с обійдеться у 200 грн/міс. Швидкість 200 Мбіт/с коштує 240 грн/міс. Найдорожчий тариф зі швидкістю 1 Гбіт/с коштує 360 грн на місяць.

Підключення безкоштовне. Якщо у вас немає модему – його можна отримати за 1 грн на місяць, або встановити Wi-Fi роутер за 30 грн/міс.

Деталі на сайті «Укртелеком»

Київстар. Тут є один тариф для домашнього інтернету зі швидкістю 100 Мбіт/с за 250 грн на місяць. Для нових користувачів перші три місяці діятиме акційна ціна – 125 грн/міс. Якщо ви користуєтесь мобільним зв’язком від «Київстар» – вигідніше підключити тариф мобільного зв’язку + домашнього інтернету. Місячна абонплата від 200 до 350 гривень, залежно від особливостей мобільного тарифу.

Потрібно мати власний роутер або можна придбати його у провайдера. Ціни починаються від 999 гривень.

Детальніше про тарифи на сайті «Київстар»

CanadNet. Можна вибрати один з чотирьох тарифів. Найдешевший – 90 грн/міс за швидкість 30 Мбіт/с. 100 грн/міс коштує тариф зі швидкістю передачі 60 Мбіт/с. 120 грн/міс – тариф зі швидкістю 100 Мбіт/с. Найдорожчий тариф з найшвидшою швидкістю передачі коштує 150 грн на місяць за 1 Гбіт/с.

Однак провайдер покриває лише частину місця, тому потрібно перевіряти, чи доступне підключення вашого будинку.

Детальніше на сайті CanadaNet

Aljaska.net має тариф на домашній інтернет «Комфорт–100» – 100 грн/міс. Швидкість 50 Мбіт/с. «Комфорт–150» – 150 грн на місяць за 100 Мбіт/с. Інтернет до 1 Гбіт/с коштуватиме 300 грн на місяць.

Щоб дізнатися, чи можливе підключення вашого будинку – потрібно звернутися до провайдера.

Деталі дивіться на сайті

На графіці наведено порівняння тарифів. Зауважимо, що ми вказуємо вартість тарифів без урахування різних акційних пропозицій та знижок.